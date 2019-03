L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat l'ingrés immediat a la presó dels tres joves condemnats a penes d'entre 14 i 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual continuada comès a Collado Villalba en ser les condemnes molt elevades, la qual cosa implica risc de fugida, han informat fonts jurídiques.









Els penats es troben als calabossos fins que arribi la policia militar, atès que un és guàrdia civil i un altre militar. Seran conduïts a la presó d'Alcalá de Henares, l'única militar d'Espanya.





La Sala ha determinat en una resolució que aprecia que pot haver fugida davant "una situació en la que penja sobre ells una pena elevada de presó imposada en sentència en primera instància, el que implica un plus concret".





Resulta innegable que a major gravetat de l'acció i a major gravetat de la pena, més intensa, cal presumir la temptació de fugida ", sosté.





Els magistrats de la Secció 29 han practicat avui una vista per deliberar sobre la mesura cautelar sol·licitada per la Fiscalia i l'advocada que representa a la víctima. Aquestes parts del procés han argumentat que hi ha perill de fuga davant les penes tan elevades a què han estat condemnats.





Ricardo AM; el guàrdia civil Martín AF i Miguel Ángel CO, militar de professió, han estat condemnats a penes de quinze anys, els dos primers, ja catorze el tercer.





L'Audiència madrilenya ha considerat provat que els condemnats al voltant de la mitjanit del 13 de març de 2015, després de sol·licitar a la jove favors sexuals als quals ella es va negar la van obligar a practicar-li una fel·lació.





La sentència ha estat recorreguda en cassació per les defenses, per la qual cosa no és ferma. Malgrat això, l'Audiència de Madrid ha decidit no esperar la decisió final del Tribunal Suprem per decretar el seu ingrés al penitenciari.