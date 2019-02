Les sentències low-cost i les 'manadas' de desalmats

L'espècie humana, diuen que ha anat evolucionant al llarg dels segles, encara que en ocasions tinc seriosos dubtes que això sigui així. Molta era tecnològica, avenços increïbles, però en alguns membres de la societat, la seva evolució ha estat la mateixa que les feristeles, zero. L'aplicació de la força, el domini sobre el mal anomenat sexe feble, està en els gens d'indesitjables que no es mereixen ser anomenats homes. No és l'opinió d'una feminista, que ho sóc, és la realitat i als fets em remeto.









El cas de violació a una jove, a Pamplona, per part d'un grup de cinc masclets que es deien a si mateixos 'Manada' ha marcat una fita en la història de la justícia per la sentència dictada per un tribunal format exclusivament per homes. Els autors de la violació segueixen al carrer, a l'espera d'ingressar a la presó, amb una condemna vergonyosa, mentre la víctima continua recuperant-se i veient, a més, com els seus agressors continuen al carrer passejant-se lliurement. Surten gratis aquests actes? Són sentències low-cost com s'està comprovant .El cost és tan baix que estan sortint "imitadors" des del fatídic dia de la Manada a les festes de Sant Fermí, fa ja dos anys. Són els masclets que es creïn immunes després de la sentència històrica de la Manada de Sant Fermí que ha indignat dones i homes. Després del veredicte, les manifestacions als carrers de tot Espanya han estat molt nombroses. La indignació contra la justícia estava i segueix estant present en la ciutadania.





L'últim cas de violació en "manada" ha tingut lloc aquesta mateixa setmana a Sabadell, on una jove ha estat víctima d'una violació en grup. L'actuació judicial en aquest cas que s'està mirant amb lupa, no està sent la mateixa, de moment. Encara que alguns dels implicats s'han negat a declarar, aquests pocavergonyes es troben privats de llibertat, esperem que per molt temps, amb el desig que se li apliqui amb contundència la llei. No pot sortir gratis.





A Espanya no hi ha cultura de denunciar aquestes agressions, potser per la falta de confiança en la justícia, o potser per ser marcada socialment.





El 98% d'aquestes accions estan protagonitzades per homes. Les dades d'aquestes malifetes són escandalosos, cada dia es produeixen al nostre país quatre violacions. Del 2016, data de l'actuació de la Rajada de Sant Fermí, al 2018, el nombre de violacions en grup, o Manada, ha estat de 37, el que dóna una mitjana d'una per mes, segons les dades oficials. Les víctimes de les agressions solen ser dones joves, el mateix que els seus agressors. Els llocs escollits per perpetrar les seves accions amb total impunitat són els habitatges i els carrers.





Les províncies on més s'han produït fins avui són, per aquest ordre: València, Barcelona i Màlaga, però no són les úniques.





Els drets de les dones, un cop més, tornen a estar en perill davant uns jutges, misògins? I unes institucions que són molt de teoria i poc de pràctica. Aturar el greu problema que preocupa les dones és l'obligació dels que tenen competències. Les dones, igual que l'home, tenen dret a sortir de nit, sense por a pensar que en qualsevol cantonada, o a la sortida de les discoteques les estan esperant per ser objecte d'uns desarmats. Ni un pas enrere i tolerància zero amb els masclets.