Ximo Puig anuncia eleccions autonòmiques a València contra el criteri de Compromís

L'avançament d'eleccions també es fa efectiu a València. El president de la Generalitat , Ximo Puig, ha pres la decisió després d'analitzar-lo en un ple extraordinari del Consell al costat de la resta de membres del seu Govern.





Aquesta decisió arriba després que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, assegurés aquest mateix dilluns que el 'president' li havia comunicat que seria la primera en saber si hi hauria avançament electoral, una vegada adoptada la decisió.





Compromís no era partidari de sumar-se a aquest nou cicle electoral que sorgeix com a conseqüència del fracàs dels pressupostos generals de Sánchez i que es dóna en un context d'incertesa per l'auge de Vox, fort a la Comunitat Valenciana, i amb la incògnita de si les esquerres sumaran per a repetir el "Pacte del Botànic".





UNA DECISIÓ LLARGAMENT REFLEXIONADA





Encara que al principi Puig s'havia mostrat poc inclinat a avançar la convocatòria, mai va arribar a descartar-la i així ho va deixar clar en les seves reiterades respostes públiques. S'al·ludia sempre a l'estabilitat d'un Consell que ha fet bandera del 'mestissatge' i als quatre pressupostos aprovats dintre del termini i en la forma escaient, encara que també es posava de manifest que seria positiu que en algun moment la Comunitat comptés amb un calendari electoral "propi" per a singularitzar-se i comptar amb un debat propi de propostes en clau valenciana.





Una vegada Pedro Sánchez va confirmar les eleccions el 28 d'abril, aquest mateix dia el portaveu del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, va considerar que hi havia "elements per a prendre en consideració aquesta qüestió" perquè s'estava en una legislatura "el final de la qual estava molt en funció dels increments pressupostaris".





No obstant això, després d'aquestes afirmacions els socis de govern --Compromís i Podem-- es van mostrar en contra i van advocar per esgotar la legislatura perquè consideraven que encara queden "moltes qüestions per fer".





En l'última setmana Puig ha vingut reiterant que l'avançament electoral era "possible, però no probable" i ha insistit que tenia temps per a reflexionar i parlar amb la gent fins al 5 de març, data màxima perquè es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat el decret de dissolució de les Corts.





"MAREJANT"





Això ha portat al PP a criticar que estigués "marejant" amb aquesta possibilitat, mentre que Ciutadans considera que "seria un estalvi per als valencians i estaria bé" que coincidissin tots dos comicis: "Com més aviat millor, perquè els valencians estan farts del tripartit pancatalanista".





La vicepresidenta va assegurar el divendres passat que no s'havia abordat aquesta qüestió en la reunió i va incidir que aquest hipotètic avançament havia de produir-se només si es donaven algunes premisses: en cas d'inestabilitat política, falta de suport parlamentari o per impossibilitat de tirar endavant els projectes legislatius. Unes raons polítiques que, al seu judici, no concorren en la Comunitat. "La raó ha de ser política i no partidista", va concloure.