La Guàrdia Urbana multa el bus de Hazte Oír per atemptat contra la dignitat de les persones

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha sancionat a l'autobús de la campanya d'HazteOír contra les lleis d'igualtat de gènere a través de l'Ordenança de convivència per atemptat contra la dignitat de les persones, que comporta una sanció d'entre 750 i 1.500 euros.





Segons han indicat fonts municipals, el vehicle també ha estat sancionat per la Llei de Publicitat de Catalunya.





L'autobús, amb una imatge d'Adolf Hitler amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra, porta lemes com 'No és violència de gènere, és violència domèstica' i 'Les lleis de gènere discriminen a l'home'.





La sanció ha estat imposada quan l'autobús circulava per l'avinguda Pearson de Barcelona, i posteriorment, després de ser bloquejat a l'avinguda Diagonal per un grup de joves, ha abandonat la ciutat, cap a les 16.15 hores, custodiat pels Mossos d'Esquadra per evitar nous incidents.





L'Ordenança de convivència de Barcelona recull que està prohibida a l'espai públic qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les persones o comportament discriminatori de contingut xenòfob, racista, sexista i homòfob.





La Fiscalia de Barcelona ha denunciat davant el jutjat de guàrdia a l'autobús per presumpte delicte d'odi i ha demanat que s'insti als Mossos d'Esquadra a immobilitzar-lo, tot i que fonts de la policia catalana han indicat que a les 17 hores no havien rebut cap ordre judicial al respecte.