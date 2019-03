Un comitè format per 10 experts de diferents especialitats mèdiques i liderat per l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha elaborat la primera Guia internacional de recomanacions basades en nivells d'evidència per a la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en població de risc , com els pacients infectats amb VIH, dones amb lesions cervicals displàsiques i receptors d'un trasplantament d'òrgan sòlid.





Les conclusions, que es recullen en un estudi publicat a la revista 'Eurosurveillance', han revisat 476 publicacions científiques, el que ha permès elaborar una sèrie de recomanacions concretes per a cada grup de risc, ha informat aquest dilluns l'hospital en un comunicat.





La guia estableix una forta recomanació de vacunar contra el VPH als pacients amb infecció per VIH entre els 9 i 26 anys; els homes que tenen relacions sexuals amb homes al mateix període; les dones amb lesions cervicals displàsiques, i pacients amb síndrome d'insuficiència de la medul·la òssia congènita.





També ho recomana a dones que han rebut un trasplantament d'òrgan sòlid o un trasplantament de progenitors homopoiètics entre els 9 i els 26 anys, i pacients amb diagnòstic de papilomatosis respiratòria recurrent.





La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins, ha remarcat que s'han establert unes recomanacions sobre grups de risc i l'evidència disponible a "immunogenicitat, seguretat i eficàcia de les vacunes en les poblacions d'alt risc".





El VPH és la principal causa del càncer de coll d'úter i altres càncers genitals, i també és l'agent causal de les berrugues genitals i de la papilomatosis respiratòria recurrent.





Prop del 90% de les infeccions per VPH en dones es resol espontàniament sense cap tipus d'intervenció mèdica, però en un 10% dels casos la infecció persisteix i en un 1% d'aquestes dones acabarà desenvolupant un càncer relacionat amb el virus.