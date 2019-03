El v icepresidente segon del Parlament de Catalunya, José María Mirall Saavedra (Cs), i el secretari segon de la Mesa del PSC, David Pérez, han afirmat aquest dilluns al judici pel procés independentista que aquest òrgan tenia "l a obligació" d'admetre a tràmit aquelles resolucions de llei relacionades amb la independència donat al fet que el Tribunal Constitucional (TC) les havia declarat il·legals, contradient així les al·legacions de l'expresidenta de la cambra autonòmica Carme Forcadell, que s'enfronta a 17 anys de presó per rebel·lió.





Forcadell va explicar davant el tribunal presidit per Manuel Marchena, durant la seva declaració, que la Mesa ha d'admetre a tràmit totes les propostes parlamentàries sense entrar en el contingut, només estudiar les qüestions formals.





Preguntada pel rebuig anys abans de dues iniciatives legislatives populars sobre una llei del referèndum, l'expresidenta va indicar que en aquest cas sí que estaven obligats per llei a entrar en el fons, una tesi que també ha estat desmentida per aquests dos parlamentaris durant les seves declaracions com testimoni.





A preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, Mirall ha assenyalat que el deure de la Taula és "qualificar" l'admissibilitat de qualsevol proposició independentment de qui la presenti.





Pel que fa a les lleis de desconnexió, ha dit que en reiterades ocasions ha recordat "expressament" les advertències del TC i la seva oposició sobre permetre el debat sobre les lleis independentistes.





Tot i així la Taula va introduir de manera "absolutament irregular" la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica --les lleis de desconnexió aprovades el 6 i 7 de setembre de 2017--, ha indicat. "No va ser de manera espontània", ha afegit.





Posteriorment, Pérez s'ha manifestat en la mateixa línia i ha assegurat rotundament que els membres de la Mesa tenen "l'obligació d'admetre quan s'incompleix l'ordenament constitucional". En aquest context, ha apuntat que ell també es va oposar a la tramitació d'aquestes propostes independentistes i que també va advertir per escrit que es podien vulnerar el mandat del tribunal de garanties.