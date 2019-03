Montero, convençuda que Podemos tindrà una dona al capdavant després d'Iglesias

La portaveu d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Irene Montero, s'ha mostrat "convençuda" que la propera persona al capdavant de la formació domicili "serà una dona". "En el nostre cas, serà aviat", ha apuntat.









La número dos de Podemos s'ha expressat així en una entrevista al Telediario de TVE després de ser preguntada sobre el lideratge dels quatre principals partits a Espanya, exercit per homes.





Precisament, Montero s'ha referit també al secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que es troba gaudint el seu permís de paternitat. "Un ha de predicar amb l'exemple. Es pot ser candidat i dedicar el temps que et correspon als teus fills", ha defensat.





En aquest sentit, Montero ha assegurat que "si això no és així o no ho ha estat fins ara" ha de canviar. "Perquè és el que ha demanat la gent, i és el que va a dir el proper 8 de març", ha asseverat.





D'aquesta data, en la qual es commemora el Dia Internacional de la Dona, ha parlat la dirigent del partit morat. "Serà una fita que influeixi en la política mundial", ha opinat, per reivindicar una "vaga que és possible per milions de dones".





No obstant, per Montero és un error que Ciutadans hagi "tractat d'inventar-se un moviment a quatre dies" de la celebració de la vaga. "M'ha semblat maldestre. Hi ha coses que són polítiques, però cal assumir que els polítics no les liderem", ha postil·lat.