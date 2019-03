Pérez de los Cobos: "la relació amb Trapero va ser sempre difícil"

Aquesta tarda ha arrencat un dels plats forts del dia: l'interrogatori a Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guàrdia Civil encarregat de l'operació policial de l'1-O.

"Es va encarregar als responsables dels tres cossos policials que fessin un pla per impedir el referèndum", ha explicat Pérez de los Cobos, però "Trapero va tornar a insistir que era una ingerència de competències". "La relació amb el senyor Trapero va ser sempre difícil", ha afirmat de forma contundent el coronel.





Tampoc veia possible Trapero "evitar la votació al carrer", segons la versió de Pérez de los Cobos. El llavors major va demanar que es delimités l'abast del que podia considerar-se o no referèndum. "A veure si hi haurà quatre individus votant en una caixa de sabates i haurem d'impedir-ho", va dir.





"El Conseller d'Interior va dir que no calia cap tipus de suport a Catalunya i que amb els mitjans dels Mossos ja era suficient", ha dit Pérez dels Cobos a preguntes de la Fiscalia.





UN PRIMER PLA QUE NO EVITAVA EL 1-O





Segons el testimoni, Trapero va presentar un primer pla d'actuació el dia 23 de setembre. El fiscal superior li va traslladar que "no era apropiat per a impedir el referèndum", sinó que semblava el de "unes eleccions normals i habituals, i no d'un referèndum prohibit que cal impedir".





El coronel també va considerar que el pla, "tal com estava redactat", no impedia la celebració del referèndum. Després d'aquesta "recriminació", Trapero es va queixar al fiscal i li va dir que no li "reconeixia" com a comandament per a donar-li instruccions. El fiscal, no obstant això, també li va demanar que modifiqués el pla.





Encara el dia 23 de setembre, res més sortir de la reunió, Pérez de los Cobos va tenir coneixement que el conseller Forn havia donat una roda de premsa en la qual es queixava que la Fiscalia s'havia excedit en les seves competències i que es volia "tutelar" als Mossos d'Esquadra, a més de "aplicar el 155 per la porta de darrere". El coronel ha dit que el va sorprendre que Forn parlés de la reunió en la Fiscalia.





DESCONFIANÇA DES DE "MOLT DE TEMPS ENRERE"





Segons Pérez de los Cobos, la desconfiança per l'actuació dels Mossos es tenia des de "molt de temps enrere". Encara així es va convocar la primera junta de seguretat en la Delegació del Govern el 25 de setembre, a la qual ja no acudeix Trapero sinó el seu subordinat Ferran López --que passaria a ser cap dels Mossos amb l'article 155--.





"L'ambient era complicat, el senyor Ferran López deixa constància que no estan conformes amb la figura del coordinador, i els serveis jurídics interposen un recurs contenciós administratiu contra una ordre verbal meva", ha dit Pérez de los Cobos, en referència a l'ordre de modificar el pla d'actuació dels Mossos. Encara així, el coronel ha precisat que aquell dia va haver-hi "una reunió amb cordialitat, sense la tensió que hi havia amb el major Trapero".





Pérez de los Cobos ha lamentat la "situació kafkiana" en la qual va anar derivant les següents reunions i juntes de seguretat, concretament la del dia 28, convocada 24 hores abans de forma unilateral pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.