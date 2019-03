Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, torna a coronar-se aquest any com la persona més rica del món, amb una fortuna de 131.000 milions de dòlars (115.948.000 d'euros), elevant així en l'últim any en 19.000 milions de dòlars (16.813 milions d'euros) el seu patrimoni, segons la llista anual de la revista 'Forbes'.





La llista planteja el dubte de si l'empresari aconseguirà mantenir el ceptre en el futur una vegada que es tanqui l'acord de divorci, que convertirà al seu encara dona en la dona més rica del planeta.





Segons les lleis de l'Estat de Washington, en cas de divorci les esposes tenen dret a un repartiment equitatiu del patrimoni en comú, incloent els guanys generats durant el matrimoni, encara que un acord prenupcial o posterior al casament prevaldria, segons assenyala la revista.





MÉS ENLLÀ DEL PRIMER LLOC





Sigui quin sigui el resultat del plet domèstic entre Bezos i la seva exdona, el fundador d'Amazon manté un còmode avantatge sobre Bill Gates, que amb una fortuna de 96.500 milions de dòlars (85.393.000 d'euros) repeteix en segona posició de la llista.





En tercer lloc es manté també Warren Buffett, l'octogenari inversor conegut popularment com el 'Oracle d'Omaha', la fortuna ascendeix a 82.500 milions de dòlars (73.000 milions d'euros), davant els 84.000 milions de dòlars (74.332.000 d'euros) de 2018, gràcies al seu 'braç' inversor Berkshire Hathaway.





A Buffett li segueix el francès Bernard Arnault i la seva família, primers europeus de la llista, amb una riquesa de 76.000 milions de dòlars (67.262.000 d'euros) després dels resultats rècord del seu 'imperi' d'articles de luxe de LVMH.





El cinquè lloc l'ocupa el 2019 el mexicà Carlos Slim, amb una fortuna personal de 64.000 milions de dòlars (56.540 milions d'euros), per davant de l'espanyol i fundador d'Inditex (Zara), Amancio Ortega, amb 62.700 milions de dòlars (55.499 milions d'euros) i del cofundador d'Oracle Larry Ellison, amb 62.500 milions de dòlars (55.317.000 d'euros).





ZUCKERBERG, BLOOMERG I PAGE





En vuitena posició, tres llocs més avall que l'any passat, se situa Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, amb un patrimoni personal de 62.300 milions de dòlars (55.135.000 d'euros), després del càstig borsari sofert per la xarxa social en el passat exercici.





La llista la tanquen en novena posició Michael Bloomberg, amb 55.500 milions de dòlars (49.121.000 d'euros), i Larry Page, cofundador de Google, amb 50.800 milions de dòlars (44.961.000 d'euros).





Entre les 1000 majors fortunes del món, apareixen sis espanyols més a part d'Amancio Ortega: Sandra Ortega (Inditex) en el lloc 267; Miguel Fluxa Rossello (Grup Iberostar) en el lloc 568; Rafael del Pino (Ferrovial) al 597; Juan Roig (Mercadona) al 745; Juan Abelló en la posició 877 i Tomàs Olico (General de Galeries Comercials) en el lloc 962.