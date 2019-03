Foment del Treball ha ratificat la reincorporació de la Cecot com a membre associat de la patronal liderada per Josep Sánchez Llibre, després que fos suspesa temporalment per l'antic equip directiu, presidit per Joaquim Gay de Montellà.

Els presidents de les dues organitzacions, Sánchez Llibre i Antoni Abad, acompanyats per la vicepresidenta de Foment del Treball i el seu director general, Virginia Guinda i David Tornos, han explicat en roda de premsa aquest dimarts aquesta reincorporació, sense concretar els detalls de l'acord que l'ha facilitada.





Sánchez Llibre ha explicat que la junta directiva va aprovar aquest dilluns "per unanimitat" la reincorporació de la patronal egarenca, després que fa unes setmanes es plantegés en el consell executiu.





"Hem posat el comptador a zero", ha assegurat Sánchez Llibre sobre els desacords passats entre les dues organitzacions i ha remarcat que es compleix amb el que els estatuts estableixen perquè la Cecot formi part de Foment de Treball.





Per la seva banda, Abad ha celebrat haver "normalitzat la relació" amb Foment i que amb la reincorporació es torna a donar continuïtat a una collaboració centenària i ha remarcat que s'ha obert una nova etapa en l'organització amb Sánchez Llibre com a president.