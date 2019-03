Oliver va preferir liquidar un deute amb una empresa seva abans de pagar als jugadors del Reus

L'ombra allargada de Joan Oliver segueix planant sobre el Reus. Malgrat que el directiu va abandonar el club, l'entitat reusenca segueix trobant estafes i expedients sense resoldre que es retrotreuen a l'època d'Oliver.





Segons informa ha informat la cadena SER, el club hauria donat ara amb una transferència de 300.000 euros que el màxim directiu va realitzar l'estiu passat a Core Store SL, una companyia que gestiona amb l'expresident del Barça, Joan Laporta.





L'objecte de la transferència era liquidar un préstec anterior concedit per Core Store, la seu social és compartida per altres firmes administrades per Laporta i per altres exsocis de la junta, com exdirectius del Barça Rafael Yuste i Xavier Sala i Martín.





ON QUEDA LA INSOLVÈNCIA?





Aquest traspàs es va realitzar quan el Reus passava les de Caín per abonar la nòmina dels empleats, proveïdors i jugadors. Oliver sempre va al·legar que no tenia liquiditat suficient com per assumir les nòmines i factures pendents, però aquesta transferència --que procedia d'una quantitat abonada per LaLiga-- desmentiria la coartada de l'exfactòtum del club.





Ara que el club ha estat expulsat de LaLiga123 durant tres anys, l'administració d'Oliver està sent coneguda en detall tant dins com fora de l'entitat. La revelació que Oliver va preferir pagar a una empresa seva abans d'afrontar les despeses del club podria obrir les portes a futures demandes per part tant de la plantilla com de l'afició.





De moment, l'únic que hi ha confirmat és un concurs de creditors, tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El concurs s'ha presentat de forma voluntària pels creditors i ha presentat un deute acumulat pel club reusenc de 7,9 milions i un actiu inicial de 5,5 milions.