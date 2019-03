El Reial Madrid, tocat ... i enfonsat

El Reial Madrid va certificar la seva dimissió en la temporada 2018/19 en tot just set dies, en què ha perdut La Lliga i la Copa enfront del FC Barcelona, i la 'Champions' -el escut protector d'anys enrere- aquest dimarts després de caure a casa (1-4) davant l'Ajax d'Amsterdam en la seva quarta derrota consecutiva com a local.





El fracàs es va venir anunciant dies enrere. El Barça es va encarregar de començar la setmana 'horribilis' i l'Ajax tot just va necessitar 20 minuts per enviar el Madrid a la lona. Els holandesos van signar la seva nit més gloriosa al Santiago Bernabéu, liderats per un excels Tadic, i van acabar per destapar les vergonyes d'un model que està molt lluny de l'escut que representa.





FOTO: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress





La grada va demanar el cap de Florentino Pérez davant la sorprenent eliminació. El caràcter indòmit d'aquest Reial Madrid, transformat a Europa en l'últim lustre, es va quedar a la caseta aquest dimecres i ni tan sols el gol d'Asensio, ja amb 0-3 al marcador, va canviar la cara de l'afició merengue. Els aficionats van desfilar cap a casa a mitjans de la segona part.





L'Ajax va colpejar primer, convençut de la seva fortalesa i -sobretot- de la debilitat del seu rival. L'esforç del doble clàssic va passar factura als de Solari. I això que Varane va estavellar la pilota al travesser als tres minuts. Coses d'aquest esport, però des d'aquest moment els holandesos es van sacsejar la pressió i van començar a jugar a futbol fent gala de la seva escola.





Als 7 minuts ja havien marcat el primer després d'una pèrdua de Kroos en una jugada maradoniana de Tadic, i als 20 ja tenien el bitllet a la butxaca. Si el primer el va marcar Ziyech assistit pel serbi, el segon ho va aconseguir Neres en una altra bona assistència del gran jugador de la nit. El Bernabéu es posava les mans al cap.





Els merengues van intentar respirar amb la frescor de Vinicius, però la seva lesió -sumada a la de Lluc- van fer canviar els plans a Solari, les bales a la recambra es van acabar convertint en la munició principal. El gal·lès va estar en la seva línia -pla i poc pràctic-, mentre que el balear va aportar alguna cosa més, però sempre estant molt lluny de la versió que va meravellar Chamartín fa un parell d'estius.





L'única gran ocasió la va signar Bale amb un xut al pal, objecte d'una acció egoista del jugador de Cardiff, que tenia a dos companys esperant la passada. Aquí va morir una primera meitat que va acabar sent l'avantsala de la defunció madridista -no només de la Champions- sinó d'una temporada que acabarà sense títols i amb una imatge qüestionable.





EL AJAX DÓNA EL COP DEFINITIU





El guió de la segona meitat va arrencar com era previst. El Madrid es va bolcar sobre l'àrea rival, amb Benzema més participatiu i un Modric inquiet, però la pel·lícula va tenir el mateix final, sobretot quan Tadic va enginyar el tercer de la nit. Un cop brillant que va besar l'escaire de la porteria del fons nord del Bernabéu.





La jugada va començar amb polèmica després que un jugador de l'Ajax impedís que la pilota sortís de banda. El VAR va entrar en acció, però ni tan sols la tecnologia -quan semblava evident- va ajudar al campió. La hi va, però al coll. Aquí va morir la competició fetitxe dels blancs. La incredulitat era màxima a la capital.





L'escassa fiabilitat defensiva, sense Ramos sancionat i amb un Carvajal totalment sobrepassat, va poder donar a l'Ajax algun gol més en el seu compte. La humiliació va resultar tal que als d'Erik Tingues Hag van tenir prou així. Ja havien aconseguit la millor victòria a Europa a la Castellana i un brillant pas a quarts.





Asensio va voler aixecar l'ànim, apel·lar a l'èpica amb el seu xut amb l'esquerra (1-3) a 20 minuts per al final, però una falta d'Schöne resultar un obús per Courtois només dos minuts després. El partit estava decidit. Res ni ningú va poder canviar el trist adéu d'un Reial Madrid que per primera vegada -en gairebé una dècada- no estarà entre els vuit millors equips d'Europa.