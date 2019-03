Ha pres l'independentisme l'Hospital Clínic de Barcelona?

L'Hospital Clínic de Barcelona s'ha posicionat en gran mesura a favor de l'independentisme de Catalunya. Mostra d'això són les protestes que realitzen alguns dels professionals, com que cada setmana es produeix al vestíbul en contra del que consideren la repressió de Catalunya i a favor de la República.









Facultatius del centre hospitalari que no comparteixen aquestes pràctiques assenyalen que el patronat i l'òrgan directiu són fidels al Govern de Quim Torra, el que a la pràctica suposa que hi ha cartells de suport als polítics presos i llaços grocs a les parets de l'hospital.





Les mateixes fonts sostenen que, més enllà de l'opció política de cadascú, suposa una falta de respecte als pacients, pensin com pensin.





El consell de govern de l'Hospital Clínic està presidit per Xavier Pomés, que va pertànyer al nucli dur de Jordi Pujol i va ser un dels líders de Convergència Democràtica de Catalunya des dels anys noranta.





El director general del Clínic és Josep Maria Campistol, persona propera a la cúpula sobiranista. A més, el degà de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (lligada al Clínic), Francesc Cardellach, ha defensat obertament postures a favor de la independència de Catalunya.





S'ha creat un col·lectiu Clínic per la Democràcia (CCD) que té més de 800 membres entre personal sanitari i docents de la Facultat de Medicina, a qui el propi Quim Torra ha agraït el "compromís".





Fonts internes del centre destaquen que si bé les concentracions al vestíbul no són obligatòries, si serveixen per senyalitzar qui és de la corda independentista, de manera que els que no es posicionen políticament a favor del sobiranisme arriben a témer represàlies com que se'ls denegui una excedència o un permís per tenir cura d'un familiar.