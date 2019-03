La secretària judicial que va sortir per la teulada el 20-S declara que va tenir por

El tribunal del judici al procés independentista ha permès a la secretària judicial que va participar en l'escorcoll de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017, que va haver d'abandonar aquesta seu per la teulada a causa de la concentració de milers de persones, que declari com a testimoni sense que li enfoquin les càmeres.









Segons ha explicat el president del tribunal, Manuel Marchena, l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seone, ha demanat en representació de la lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que se li concedís la "mateixa restricció" que se li va fer valer al secretari general del Parlament Xavier Muro, que va testificar aquest dilluns al judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem.





Ni el Ministeri Públic, ni l'acusació popular Vox s'han mostrat contraris a evitar que la seva imatge sigui enfocada i difosa en els mitjans de comunicació, justificant aquesta mesura que "viu a Barcelona", tal com ha explicat el fiscal Javier Zaragoza.





L'única defensa que ha protestat ha estat la de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva que ha indicat que Del Toro és un "testimoni molt controvertit" i que si es concedeix aquesta mesura de protecció a tot aquell que ho sol·licita es va arribar a "desnaturalitzar" aquest dret.





"Si aquest judici no estigués televisat no hi hauria cap restricció", ha contestat el magistrat Marchena.





D'altra banda, l'advocat Jordi Pina, que exerceix la defensa de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, s'ha queixat de l'argumentació donada pel fiscal Zaragoza perquè, al seu parer, dir que la testimoni necessita protecció pel seu lloc de residència criminalitza la població de Catalunya.





"POR"





La lletrada del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que va comandar la comissió judicial que va motivar la massiva concentració del 20 de setembre enfront de la Conselleria d'Economia, ha narrat davant la sala del procés en el Tribunal Suprem els detalls de la seva sortida de l'edifici per les teulades i un teatre limítrofs. Ha manifestat que "va tenir por, com qualsevol ésser humà" davant la insòlita situació.





L'alternativa, ideada per la suposada impossibilitat que sortís per la porta, va sorgir després de fer una anomenada al titular del jutjat, Juan Antonio Ramírez Sunyer passades les deu de la nit: "M'has de treure d'aquí, no hi ha sortida".





A preguntes del fiscal Javier Zaragoza, la lletrada judicial ha relatat davant la sala com, acompanyada de comandaments dels Mossos d'Esquadra de paisà, va haver d'utilitzar un terrat, ser ajudada per a escalar un mur, despenjar-se per l'altre costat i arribar així al Teatre Coliseum, on després d'esperar en camerinos al fet que el propietari ho permetés -li van dir que s'havia penedit del seu oferiment inicial-, va sortir de l'edifici quan el públic de la funció ja no estava, corrent "amb molta de dissimulació" fins a un cotxe sense distintius policials.