El Govern central ajorna a l'1 d'abril l'ampliació de les baixes per paternitat

L'ampliació de les baixes per paternitat entra en vigor a partir de l'1 d'abril, segons ha confirmat la vicepresidenta del Govern Carmen Calvo, després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Reial decret llei de mesures urgents per garantir la igualtat entre dones i homes en l'ocupació.









El decret entra aquest divendres 8 de març a vigor, llevat de l'article 2; apartat tres de l'article 3; i apartats set i vuit de l'article 7, que ho farà "el dia primer del mes següent al de la seva publicació". Dins d'aquests articles figura la regulació de les baixes per paternitat.





Carmen Calvo ha justificat el retard en l'entrada en vigor d'aquesta part del decret en la necessitat de concedir més temps a les empreses per a la seva adaptació.





Va ser la mateixa vicepresidenta què va anunciar divendres passat que l'ampliació de les baixes per paternitat entraria en vigor el 5 de març, però el govern ha anat retardant la publicació del decret. Aquest dimecres va assenyalar que no s'havia publicat per un error en el text que havia de reparar-se.





L'últim Consell de Ministres va aprovar l'extensió del permís de paternitat a vuit setmanes el 2019, 12 el 2020 i 16 el 2021, igualant al de maternitat de manera progressiva.





Un cop aprovat, les mesures en ell plasmades entraran en vigor un dia després de la seva publicació al BOE, encara que el text hagi de ser convalidat posteriorment pel Congrés.





En qualsevol cas, el decret llei ha rebut llum verda i, conseqüentment, el permís per paternitat per a funcionaris i treballadors del sector privat s'elevarà gradualment fins a 2021, quan tindran permisos iguals, intransferibles i retribuïts de 16 setmanes.





Actualment és de cinc setmanes voluntàries i dos dies (o quatre si cal el desplaçament) obligatoris. L'obligatorietat també s'ampliarà de manera gradual per al progenitor diferent a la mare: les dues primeres setmanes ininterrompudes després del part seran obligatòries en 2019; quatre ho seran en 2020; i sis a 2021. Es gaudiran "a jornada completa".