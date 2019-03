Oriol Junqueras, candidat de l'aliança europea de partits independentistes

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, serà el candidat a presidir la Comissió Europea de l'Aliança Lliure Europea (ALE), agrupació de partits independentistes europeus, en les properes eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el 26 de maig, han informat fonts europees i republicanes.





Junqueras, que ja ha estat designat número u de la coalició d'ERC, EH Bildu i BNG a les europees, serà també el "cap de llista" d'ALE a aquests comicis, en una candidatura simbòlica per donar més visibilitat internacional al procés independentista a Catalunya.





L'exvicepresident de la Generalitat és l'únic candidat per liderar les llistes d'ALE, però la seva designació ha de ser encara confirmada formalment en un vot que tindrà lloc aquest mateix dijous a Brussel·les, en l'Assemblea General que celebra l'aliança europea.





És la primera vegada que ALE presenta un candidat propi a les eleccions europees, ja que en el passat ha donat el seu suport a altres candidats de forces amb més pes, per exemple a l'actual copresident dels Verds europeus, l'alemanya Ska Keller, en les europees de 2014.





Actualment els seus partits membre sumen 11 eurodiputats en una Eurocambra de 751 escons, set integrats en el grup Verds/ALE i quatre en el de Conservadors i Reformistes Europeus (ECR).









La confirmació de Junqueras com a 'spintzenkandidat' (o cap de llista) d'ALE es donarà en un vot a l'Assemblea General a la tarda d'aquest dijous, si aconsegueix el suport d'una majoria simple dels presents, una cosa que es dóna per fet ja que no hi ha candidats alternatius.





A la votació assisteixen més d'un centenar de delegats dels 45 partits nacionals que integren ALE. D'Espanya, en formen part ERC, BNG, Eusko Alkartasuna, Bloc i PSM-Entesa Nacionalista.