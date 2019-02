Junqueras només respon a les preguntes de la seva defensa

Arrenca la tercera sessió del judici del 'procés, amb la resolució de les qüestions prèvies i la declaració del exvicepresident Oriol Junqueras.





El líder d'ERC i exvicepresident del Govern, ha decidit no respondre a les preguntes de la Fiscalia ni l'Advocacia de l'Estat, així com tampoc a les de l'acusació particular de Vox durant el judici del procés que se celebra en el Tribunal Suprem.





Així, Junqueras només respon a les preguntes del seu defensa.





El jutge Manuel Marchena -sobre la petició d'un sistema de traducció simultània- afirma que la rebutja perquè "implicaria una inadmissible restricció del principi de publicitat". Així, tots els que no estan a la sala o fora d'ella sense auriculars no podran accedir a la traducció.





"Aquesta decisió no està vinculada, com expliquen alguns dels escrits alegatorios de les defenses, a un criteri d'indefensió", aclareix el jutge.



Un cop iniciat el judici, l'exvicepresident catalánha manifestat al Tribunal Suprem que considera que està davant d'un judici polític i que es considera a si mateix un "pres polític".





Ho ha manifestat en castellà i en contestació a la primera pregunta que li ha fet el seu advocat a la tercera jornada del judici pel procés independentista a Catalunya i després negar-se a declarar als fiscals ia la resta d'acusacions.





"No renunciaré a les meves conviccions democràtiques, em trobo en situació d'indefensió perquè estic convençut que se m'acusa per les meves idees i no pels meus fets. Estic en un judici polític. Considero que em dec als meus votants i per això no contestaré a les preguntes de les acusacions ", ha afirmat.













SENSE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA





D'altra banda, el tribunal del cas del Procés al Tribunal Suprem ha rebutjat traducció "simultània" en el cas que els acusats vulguin declarar en català, tot i que es comptarà amb intèrprets a la sala per a una traducció consecutiva de les seves paraules.





Segons ha explicat el president del tribunal, Manuel Marchena, a l'inici de la tercera sessió del judici, l'esmentada traducció simultània restringiria el principi de publicitat de la vista, ja que tots els que estan fora del Saló de Plens on se celebra la vista no podrien entendre les respostes, en no tenir auriculars per a això.





Segons Marchena, la Sala ha adoptat aquesta decisió després de fer un exercici de "ponderació" i rebutja finalment aquesta possibilitat, tot i que es disposarà d'intèrpret a la sala per a una traducció "consecutiva" si cal.





El magistrat ha citat la Carta Europea de Drets Humans per rebutjar aquesta possibilitat i també que els advocats puguin plantejar les seves preguntes en català, ja que aquesta rebutja atorgar "drets individuals ni col·lectius als parlants d'una llengua minoritària".





Per això, i davant la possibilitat que els acusats vulguin contestar per raons "de caràcter emocional" en català, podran fer-ho però mitjançant dos intèrprets que estaran a la seva disposició a la sala i que traduirà les seves paraules poc a poc encara que no de manera simultània.





Ha recordat a més que els 12 acusats es van expressar en castellà durant la instrucció del procediment en les seves manifestacions davant del jutge Pablo Llarena.