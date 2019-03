La família Franco demanarà al Suprem suspendre l'exhumació

La família Franco ha enviat un escrit al Govern central pel qual anuncia formalment la seva intenció de presentar un recurs davant del Tribunal Suprem contra l'ordre d'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos.





Els néts del dictador, a través del seu advocat, Luis Felipe Utrera Molina, deixen constància en l'escrit que demanaran la "suspensió cautelar" de l'acord del Consell de Ministres que autoritza l'execució de l'exhumació al considerar-lo "nul de ple dret".





Per aquest motiu, la família adverteix que no atendrà la petició que el Govern fa en aquest acord perquè els néts de Franco triïn un lloc d'enterrament per a les restes del seu avi alternatiu a la cripta de la catedral de l'Almudena, on posseeixen una sepultura a perpetuïtat, en la qual reposa l'única filla del dictador, Carmen Polo.





Els néts de Franco es ratifiquen en què, si el Suprem considera avala l'exhumació, les restes del seu avi han de ser portats a l'Almudena, una ubicació que el Govern centrla rebutja per estar al centre de la ciutat al·legant riscos per a la seguretat i el ordre públic.





"Només en l'hipotètic cas" que el Suprem, a més d'avalar l'exhumació, també reconegués el dret del Govern de vetar l'elecció del nou lloc d'enterrament per part de la família si no la considera idònia, els néts accediran a triar un lloc diferent a la cripta de l'Almudena, però després que el Govern els concedeixi "un termini raonable" per prendre aquesta decisió.