Les dones ocupen el 36% dels llocs directius a Europa

Només el 36 per cent dels llocs directius en empreses de la Unió Europea són ocupats per dones, en el conjunt del bloc -3,4 milions del total de prop de 9,4-, percentatge que cau un punt percentual en el cas de Espanya (35%), segons un informe publicat per l'agència estadística comunitària, Eurostat, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, aquest 8 de març.









Només a Letònia més dones que homes ocupen la majoria de llocs de direcció en les empreses (56%) i gairebé la meitat d'ells a Bulgària i Estònia (49% en ambdós casos), segons les dades de l'informe amb dades de 2017.





En el pol oposat, se situen Luxemburg, on les dones amb prou feines ocupen el 15% en llocs de direcció, seguit de Xipre (23%) i els Països Baixos, Itàlia, Dinamarca i la República Txeca (29% en cada cas).





Espanya, amb el 35% de llocs de direcció ocupades per dones, se situa en el lloc 17 de la classificació entre els 28, per darrere de Letònia, Bulgària, Estònia, així com Polònia i Eslovènia (47% en cada cas), Hongria (43%), Lituània i Suècia (42%), Irlanda (41%), Eslovàquia (40%), Regne Unit (37%) i Bèlgica, França, Croàcia, Portugal i Finlàndia (36% en tots).





Les dones també estan infrarepresentades pel que fa a la seva presència a les juntes directives d'empreses cotitzades a la Unió Europea, on amb prou feines ocupen el 27% dels llocs en els consells d'administració, així com en el cas dels llocs d'alta direcció d'empreses, on amb prou feines ocupen el 17% de mitjana, segons dades de 2018 recollides en l'informe.





A Espanya, les dones només ocupen el 24% dels llocs en les juntes directives d'empreses cotitzades, igual que Eslovàquia i se situa en el lloc 13 de 28 en la classificació, per darrere de França (44%), Itàlia i Suècia (36% en cada cas), Finlàndia (35%), Alemanya (32%), Països Baixos (31%), Regne Unit (30%), Letònia (29%), Dinamarca i Eslovènia (28%) i Àustria ( 26%).





No obstant això, els països amb menys presència de dones en les juntes directives de les empreses són Estònia i Grècia, on amb prou feines ocupen el 8% i el 9% del total, respectivament. Només ocupen el 10% a Malta i el 11% a Xipre, Romania i Lituània, que també se situen a la cua.