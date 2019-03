La Generalitat de Catalunya va emprar almenys 162.000 euros en crear una aplicació per a la inscripció dels voluntaris que serien necessaris per desenvolupar el referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017 i que va seguir endavant malgrat la suspensió ordenada al setembre pel Tribunal Constitucional. Amb ella van aconseguir captar 47.500 voluntaris per poder celebrar el referèndum il·legal d'independència i després van destruir els formularis per eliminar proves, segons un informe de la Guàrdia Civil.





En concret, l'Institut Armat arriba a aquesta conclusió, ja incorporada al sumari del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investiga l'organització de la consulta, després d'analitzar la documentació i els dispositius intervinguts a David Palanques, un dels responsables de l'àrea de tecnologies de la Informació destacat en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el contracte de l'empresa DXC Tecnology per desenvolupar l'aplicació de voluntariat de l'1-O.





Segons explica l'informe, Palanques va participar en el desenvolupament, posada en funcionament i supervisió de l'aplicació 'Connecta't al Voluntariat' llançada al maig de 2017 per crear una borsa de voluntariat. No obstant això, l'objectiu era l'anomenada "Crida Extra" o "Crida de Col·laboradors Referèndum 2017", que va ser activada a la matinada del 7 de setembre, hores després que veiés la llum al Parlament la convocatòria de la consulta, per buscar recursos humans que la fessin possible.





"Fins aquest moment, aquesta 'crida extra' es va mantenir oculta, tant en la seva fase de producció com en preproducció", exposa l'informe de la Guàrdia Civil, que incideix que el mateix dia en què es va posar en marxa l'aplicació i es va publicitar a la web referendum.cat el Tribunal Constitucional va suspendre el referèndum i els funcionaris involucrats en el projecte, com el mateix Palanques, eren conscients.





De fet els agents van intervenir un email de Palanqués del dia 15 de setembre que informava que la tarda anterior s'havia tancat el formulari per registre de voluntaris i la 'Crida extra' ja no apareixia en l'aplicació, així com que s'iniciava una fase d'entre tres i quatre dies perquè els inscrits validessin el seu registre.





Avisava també que "un cop finalitzat el procés les dades serien eliminats, amb una clara intenció", segons la Guàrdia Civil, "d'eliminar qualsevol prova que pogués ser utilitzada en investigacions posteriors". S'havien apuntat ja 47.498 persones.





COST TOTAL MOLT MÉS ELEVAT PEL PERSONAL DE LA GENERALITAT





Només l'aplicació costar a l'administració catalana 161.315,68 euros, d'acord a les dades que va facilitar l'empresa que la va posar en marxa, però "el valor total que va suposar tot aquest projecte va ser més elevat", d'acord al mateix informe, que crida l'atenció sobre "la quantitat de personal dels diferents departaments de la Generalitat que, des del mes de maig de 2017, gairebé en exclusivitat i alguns fins i tot en mesos anteriors, van treballar amb aquest fi".





"Personal del centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, dels Departaments de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, del de Treball i d'altres organismes públics autonòmics van utilitzar hores de dedicació, recursos materials que en ocasions van ser adquirits expressament per a aquesta fi, el cosa fa pensar que el cost econòmic total va ser molt superior a la quantitat reclamada per DXC pels seus serveis", conclou.