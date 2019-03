La cineasta Isabel Coixet dirigirà la seva primera sèrie, que portarà el títol 'Foodie love' i estarà produïda per HBO, segons ha informat la plataforma aquest dijous en un comunicat.





D'aquesta manera, la directora de 'Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras' i 'La librería' entra al món de les sèries amb una temporada de vuit capítols de mitja hora de durada que es rodaran el 2019.





L'algoritme d'una aplicació per trobar parella entre amants de la gastronomia connecta els protagonistes de 'Foodie love', una noia i un noi que comencen a conèixer-se. Al llarg de diverses cites hauran de descobrir si coincidències com la seva devoció pel "yuzu" japonès o la seva al·lèrgia comuna al postureo "foodie" són suficients per construir una història d'amor.





En paraules de Coixet, 'Foodie love' és la fusió de dues de les seves passions: "Les històries d'amor i el menjar, a través d'una història d'amor, desamor, dubtes i menjar, en què dos personatges es troben, s'allunyen i es retroben a través d'un peculiar recorregut per cafès, bars, quiosquets i restaurants".





"Dos éssers tímids, forts, a estones turmentats, a estones despreocupats, que lluiten per entendre's i lliurar-se l'un de l'altre. Dos éssers apassionats pel menjar que és, al principi de la seva història, el seu terreny comú. Tots els llocs que apareixen en la sèrie i tot el que mengen els nostres protagonistes és real. La seva història és ficció", assenyala la cineasta.





Tal com agrega, aquesta sèrie es nodreix de "tots els llocs" en els quals ha estat, de totes les coses que ha provat i de "moltes de les coses" que ha viscut.





"Amb 'Foodie love' ens farem un tip de talent", apunta Miguel Salvat, responsable de producció pròpia d'HBO Espanya. "Isabel Coixet es va a capbussar als dos mons que millor coneix i que més li apassionen. 'Foodie love' serà, en vuit episodis, un menú degustació del placer dels sentits, amb gran varietat de sabors, emocions i sensacions", afegeix.