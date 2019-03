Sánchez Camacho i Fernández Díaz es disputen ser número dos del PP a Barcelona

La que va ser presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, i l'ex ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz, es disputen anar de número dos a la llista del Partit Popular de Barcelona de cara a les eleccions generals del 28 d'abril.









Pablo Casado tindrà difícil acontentar a uns i altres, ja que són diversos els dirigents populars que volen guanyar-se llocs en les diferents candidatures per arribar al Congrés dels Diputats.





El primer lloc a Barcelona està assegurat per Dolors Montserrat, que passaria a ser diputada, però anàlisis internes del partit sostenen que serà difícil treure més de dos escons per la província de Barcelona, d'aquí la pugna per ser número dos.





Sánchez Camacho i Fernández Díaz se senten legitimats per ocupar el lloc de la discòrdia, i així ho indiquen en privat. Però Casado no es decideix: ella va recolzar María Dolores de Cospedal en les primàries del PP, i ell està a la corda fluixa per totes les declaracions i filtracions de l'excomissari corrupte José Manuel Villarejo.