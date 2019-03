El líder del PP, Pablo Casado, incorporarà a diversos ministres de Mariano Rajoy a les llistes del Partit Popular a les eleccions generals del 28 d'abril, com Ana Pastor, Isabel García-Tejerina, Fátima Báñez, Rafael Catalá, Dolors Monstserrat o Juan Ignacio Zoido, segons han informat fonts populars.





De moment, Gènova porta amb gran hermetisme l'elaboració de les candidatures i es limiten a subratllar que presentarà "bons perfils" i que reflectiran la "renovació tranquil·la" que vol emprendre Casado. "Els millors estaran en les llistes del PP, els que no són tan bons potser estan en altres candidatures", va dir aquest dijous el vicesecretari d'Organització, Javier Maroto.





No obstant això, el propi Casado ja va subratllar, en un acte a la província d'Àvila, que algú que hagi estat ministre de Mariano Rajoy o José María Aznar "li dóna un plus" i va recordar que ell va apostar per la integració després del Congrés extraordinari del PP de juliol.





ANA PASTOR, TEJERINA I MONTSERRAT





Casado comptarà amb Ana Pastor a les llistes al Congrés. Des de l'any 2000 la presidenta del Congrés ha concorregut a les eleccions al Congrés per la província de Pontevedra i ha estat dues vegades ministra, una amb Aznar i una altra amb Rajoy.





També continuarà Isabel García-Tejerina, exministra d'Agricultura i actual vicesecretària de sectorial en l'Executiva de Casado. Es desconeix si encapçalarà la llista per Valladolid o s'incorporarà a la llista de Madrid, on en les generals de 2016 va ser com a número tres, darrere de Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.





Fonts del PP assenyalen que l'exministra de Sanitat i actual portaveu del Grup Popular al Congrés, Dolors Montserrat també repetirà, encara que la direcció del PP encara no ha confirmat si serà la 'número u' per Barcelona, una circumscripció en la qual hauria de enfrontar-se amb Meritxell Batet (PSOE) i Inés Arrimadas (Cs).





CATALÁ, ZOIDO I FÀTIMA BÁÑEZ





Fonts del PP donen per fet que l'exministre de Justícia Rafael Catalá, que va encapçalar el 2016 la candidatura de Conca, també tornarà al Congrés. El mateix ministre ha trasllat a la direcció nacional del partit la seva voluntat de repetir.





A les files del PP apunten que Casado reclutarà també al extitular d'Interior i exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, encara que la direcció del PP no ha confirmat si serà com a cap de cartell per Sevilla --en competència amb la ministra María Jesús Montero - o li s'ubicarà en un altre destí.





Fonts del partit consultades situen també en les llistes a l'extitular de Treball Fátima Báñez, segurament com a candidata per Huelva com en les últimes cites electorals. Fa uns dies, el secretari general del PP, Teodoro García-Egea, va lloar la seva gestió: "És la ministra de l'Ocupació, sobretot en contraposició amb la ministra d'ara, que és la ministra de l'atur".





MONTORO, MÉNDEZ DE VIGO, FERNÁNDEZ I NADAL





La direcció del PP no ha donat pistes sobre altres exministres de Rajoy com Cristóbal Montoro (Hisenda) o Iñigo Méndez de Vigo (Educació), que van donar suport obertament a Soraya Sáenz de Santamaría en les primàries del PP.





El mateix passa amb l'extitular d'Interior Jorge Fernández, el nom ha aparegut vinculat a l'anomenada 'operació Kitchen' relativa a l'ús de fons reservats per sostreure informació sensible l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





En el cas de l'exministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ja ha traslladat al seu entorn que la seva intenció és deixar-la primera línia de la política per incorporar-se a l'oficina econòmica i comercial d'Espanya al Regne Unit, amb seu a Londres .





Per la seva banda, l'exministre d'Afers Exteriors i Cooperació José Manuel García-Margallo, ha confessat que li agradaria tornar al Parlament Europeu, on ja va treballar durant 17 anys com a eurodiputat del PP. "No em vaig a retirar mai de la política", va afirmar el veterà polític, que complirà enguany 75 anys.





CASADO LLANÇA UN MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT





Un altre experimentat diputat, Jesús Posada, no ha descartat anar a les llistes si així li ho reclama la direcció del PP. "Faré el que digui Casado. Si em demani que em torni a presentar, ho faré. Si no, no", va dir aquest dijous l'exministre de José María Aznar i expresident del Congrés.





Davant el nerviosisme que s'ha instal·lat a les files del PP per les llistes, Casado va voler llançar aquesta setmana un missatge de tranquil·litat als seus diputats en l'última reunió del Grup Popular de la legislatura celebrada dimarts passat.





En un discurs a porta tancada, el president del PP va assegurar que hi haurà lloc per a tots en alguna candidatura. Així, ha recordat que ara hi ha quatre eleccions d'àmbit nacional i, per tant, cal elaborar diverses llistes (generals, autonòmiques, municipals i europees).





En qualsevol cas, i malgrat els pronòstics negatius de les enquestes, Casado es mostra optimista sobre les opcions del PP i confia a superar la barrera dels cent diputats a les generals del 28 d'abril.