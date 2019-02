Casado vol garantir per llei que el castellà sigui llengua vehicular en escoles i administració

El líder del PP, Pablo Casado, incorporarà al seu programa electoral una llei de llengües perquè el castellà sigui vehicular a les escoles de tot Espanya; es senyalitzi en aquesta llengua les zones urbanes i interurbanes, i que les llengües cooficials siguin "mèrit però no un requisit excloent" en la convocatòria d'oposició a ocupació pública.





En declaracions abans de visitar el Mobile World Congress (MWC) a les portes del saló, ha concretat que la norma que planteja el PP també inclou que el castellà es pugui usar en totes les comunicacions públiques en l'entorn administratiu.





"Que aquestes comunicacions administratives siguin obligatòriament en castellà i en una altra llengua cooficial a les comunitats on les tinguin. Però ha de ser en castellà. Per tant, cap espanyol va ser sancionat si no se li comunica a la llengua comuna de tots els espanyols", ha dit.