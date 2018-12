El PP demana explicacions a la Generalitat i al Govern perquè considera que els polítics presos tenen "privilegis"

La vicesecretària de Partit Popular, Andrea Levy, ha demanat explicacions a la Generalitat i al Govern sobre si els presos independentistes tenen "privilegis especials" a la presó, en la línia del tweet de Pablo Casado.





"La fotografia que ha aparegut avui ens fa tenir dubtes sobre si hi ha privilegis a la carta per part dels independentistes a la presó", ha assenyalat Levy, que ha incidit que el PP va a sol·licitar la compareixença al Parlament de la consellera de Justícia i del secretari d'Estat d'Interior per saber si aquests presos tenen un "privilegi especial per poder fotografiar-".









Així ho ha manifestat aquest dissabte Levy, després que l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull s'hagin adreçat a la direcció del centre penitenciari de Lledoners (Barcelona), on estan a la presó provisional, per comunicar l'inici d'una vaga de fam sense informar sobre la seva durada.













En aquest sentit, Levy ha destacat que el PP estarà "vigilant" perquè "no hi hagi privilegis a la carta" per part dels independentistes i perquè Pedro Sánchez "no segueixi cedint". "No ens van a distreure amb la vaga de fam, la vaga que ens importa és la de la Catalunya real", ha dit.





"La vaga que ens importa és la de la Catalunya que s'ha manifestat als carrers de Barcelona. Volem saber si el Govern està deixant que hi hagi una situació privilegiada", ha sentenciat Levy.