Les sentències condemnatòries per violència de gènere així com les denúncies relacionades amb aquesta causa han augmentat en l'últim any, segons es desprèn de l'estadística de l'any 2018 que ha fet pública aquest divendres l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, en el Dia de la Dona.









Així, el document constata un augment interanual d'un 3,1 per cent en les condemnes per violència de gènere en els òrgans judicials, amb un màxim històric anual del 70,45 per cent (pel que set de cada deu sentències per violència de gènere van ser condemnatòries el 2018), i un increment tant de les ordres de protecció sol·licitades com de les ordres de protecció concedides.





També s'ha produït un augment d'un 0,4 per cent en el nombre de denúncies presentades i l'increment d'un 0,2 per cent en el nombre de dones víctimes de violència de gènere en el global de les denúncies presentades.





Durant l'any 2018, els jutjats espanyols van rebre un total de 166.961 denúncies per violència de gènere, fet que suposa un increment de 0,4 punts respecte de 2017, quan les denúncies van ser 166.263.





Les dones víctimes de violència masclista van ser 158.590 (un 0,2 per cent més), de les quals 49.904 eren estrangeres (31,5 per cent).





Pel que fa a la taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, la mitjana nacional se situa en el 66,56, per sobre de la mitjana se situen les comunitats de Balears (amb una ràtio de 102,71), Comunitat Valenciana (amb 86,97), Múrcia (amb 85,93), Canàries (amb 78,85) i Andalusia (amb 77,48) mentre que la ràtio més baixa es va donar a Castella i Lleó (amb 40,83), Extremadura (amb 42,43) i Galícia (amb una ràtio de 44,13).