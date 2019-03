Les capitals espanyoles es tenyeixen de morat per reivindicar el feminisme

Les concentracions ciutadanes i d'estudiants amb motiu del 8 de març s'han succeït per tota la geografia espanyola per reivindicar el feminisme i la igualtat de gènere. Més de dos milions d'estudiants han secundat la vaga feminista, segons dades del Sindicat d'Estudiants i que segons CCOO ha tingut una incidència del 80% a la universitat, el 61% en els instituts de Secundària i Formació Professional, i del 42% en els centres d'Educació Infantil i Primària.





En pràcticament totes les capitals de províncies es van celebrar iniciatives reivindicatives a les quals es van sumar organitzacions feministes estudiants, sindicats, dirigents polítics i nombrosos col·lectius.





A Madrid, a l'espera de la gran mobilització prevista per a les 19 hores d'aquesta tarda, s'han succeït les accions reivindicatives. Així, periodistes i comunicadores s'han concentrat a les portes del Museu Reina Sofia per llegir el manifest conjunt 'Les Comunicadores Parem'. Moltes dones han acudit abillades de negre i violeta, el color del feminisme, i amb fulards i mocadors a to.





Els estudiants madrilenys i la plataforma feminista es concentrava també aquest migdia a Sol. "Aquí estem les feministes!", Ha estat el crit sorollós amb el qual ha començat la manifestació dels convocants, que ha omplert la comercial carrer Preciados amb una marea de pancartes morades fins a aconseguir la Gran Via. Així mateix, els sindicats CCOO i UGT van celebrar actes a la plaça de Cibeles i la Comissió del 8M va llegir un manifest a Lavapiés contra el masclisme.





En una altra grans ciutats com Barcelona, la jornada va començar amb piquets informatius en alguns accessos al centre que van complicar la circulació. A la capital comtal van ser els estudiants -13.000 segons la Guàrdia Urbana-- els que es van concentrar contra la violència masclista i el patriarcat, portant pancartes. Segons les xifres de la Generalitat, el seguiment de la vaga feminista a les universitats catalanes va ser del 72,44% entre estudiants i treballadors.





A Andalusia, més de 20.000 persones, segons els sindicats CCOO-A i UGT-A, han participat en les diferents manifestacions i concentracions convocades en totes les províncies en el matí d'aquest divendres, una jornada en la qual estan previstes més de 139 accions reivindicatives. Una de les manifestacions més nombrosa ha estat la de Sevilla capital --hi ha 23 programades a la província durant aquesta jornada--, en què els assistents, majoritàriament dones i també alguns nens i homes, han corejat lemes com 'Sindicalistes som feministes' o han cantat versions de 'A quién le importa'.





COMUNITAT VALENCIANA, CASTELLA I LLEÓ, C-LA MANXA, NAVARRA I PAÍS BASC





Marxes, càntics, performances, piquets informatius i missatges reivindicatius han tenyit de color morat carrers de València i altres punts de la Comunitat Valenciana des de primera hora d'aquest divendres. Diversos sindicats i moviments feministes han organitzat per a aquesta jornada diversos piquets informatius i més d'un centenar d'accions, abans de les manifestacions d'aquesta tarda.





Així, a València, a les 10.00 hores, la Comissió Feminista de Cures ha escenificat una performance davant l'Estació del Nord per visibilitzar la feina de la llar, "que no té cap consideració". Aquest any, han volgut "cuidar les cuidadores" i posar en valor la seva tasca.





A Castella-la Manxa les concentracions s'han succeït per totes les capitals de província. A Toledo, centenars de persones han participat en la concentració convocada a la Plaça de l'Ajuntament, a la qual ha assistit l'alcaldessa, Milagros Toló, entre d'altres dirigents polítics i sindicals, així com professionals dels mitjans de comunicació. Allà s'ha llegit un manifest per part dels organitzadors i un altre de representants de les dones periodistes, que també s'han concentrat a Mèrida i Badajoz.





A Valladolid milers de persones, també la majoria estudiants, han recorregut els carrers del centre per reivindicar el feminisme, la igualtat de gènere, un repartiment just de les tasques de la llar o enfront de la "doble explotació" de les dones, la bretxa salarial i la seva precarietat laboral.

A Navarra, hi ha hagut també manifestacions a diferents ciutats. La més nombrosa a Pamplona que s'han concentrat a la plaça del Castell. Moltes de les dones de totes les edats han acudit a la mobilització amb colors, pancartes o paraigües morats, per mostrar la seva adhesió a la concentració.





Al País Basc, les concentracions s'han succeït en les tres províncies. A Bilbao, més de 30.000 dones s'han manifestat aquest divendres per reclamar igualtat i exigir "un nou pacte social" per "superar les relacions jeràrquiques". A Sant Sebastià, milers de persones, en la seva gran majoria dones i moltes d'elles amb peces morades, s'han concentrat aquest divendres al Boulevard de Sant Sebastià per donar suport a la "lluita feminista". Igualment la concentració de Vitòria ha tingut gran seguiment de persones.





ASTÚRIES, GALÍCIA, BALEARS, LA RIOJA, CANTÀBRIA i Aragó





A Galícia també hi ha hagut mobilitzacions a diferents ciutats, encara que la més nombrosa va ser la de Santiago on milers de dones han col·lapsat el centre de la capital gallega. En un ambient festiu, les manifestants han recorregut els carrers compostelans al crit de consignes com 'Revolta feminista, por todas as mulleres, por todos os dereitos', 'Non nos mires, únete' o 'Aquí está o feminismo galego en pé'.





Per la seva banda, desenes de dones d'UGT i CCOO han protagonitzat una protesta a la Praza do Obradoiro després cartells en què es podia llegir 'Loitamos pola igualdad' i 'Pola Igualdade e empoderamento das mulleres', on es trobaven. Entre d'altres, hi havia el líder d'UGT, José Antonio Gómez, i el diputat del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga.





A Astúries, les places dels principals ajuntaments de la regió han estat l'escenari escollit per les plataformes feministes per celebrar la vaga feminista. Milers de persones s'han donat cita a les 12.00 hores a Oviedo, Avilés, Gijón i Mieres.





A les Balears, s'han celebrat concentracions ciutadanes, de periodistes i estudiants. La manifestació d'estudiants ha discorregut des de la Plaça del Tub fins a la Delegació del Govern a Balears sota el lema "contra la violència masclista, la justícia patriarcal i l'opressió capitalista".





A La Rioja, una concentració, convocada per UGT, CCOO, USO i STE Rioja, ha reclamat la igualtat real i efectiva mentre els estudiants han recorregut els principals carrers del centre de Logronyo.





A Cantàbria, els sindicats CCOO i UGT han xifrat el seguiment de la vaga en un 63% a Cantàbria i ha afectat tots els sectors d'activitat a la regió. I, a Saragossa, la Coordinadora d'Organitzacions Feministes de Saragossa tenia prevista una performance a la plaça del Pilar amb el títol 'Reventando el cuento', amb la qual volen "desmitificar la figura de submissió" de les dones i reivindicar els seus drets.