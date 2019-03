Les feministes més joves es mobilitzen

Milers d'estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants (SE) i Lliures i combatives han omplert aquest divendres la plaça Universitat de Barcelona en una manifestació contra la violència masclista.









Sota el lema 'Contra la violència maschista, la justícia patriarcal i franquista i l'opressió capitalista', és una de les manifestacions convocades pel Dia Internacional de la Dona.





Amb consignes com 'Sense la dona no hi ha revolució', 'Visca la lluita feminista', 'Fora el masclisme dels nostres barris', 'No és no i allò altre és violació' i 'No ens miris, uneix-te' en un ambient festiu .





ALT SEGUIMENT EN UNIVERSITATS





El seguiment de la vaga a universitats catalanes és alt. En l'Autònoma de Barcelona (UAB), hi ha hagut un seguiment total sense docència en les facultats de Comunicació, Educació, Traducció i Interpretació, Polítiques, Dret, Filosofia i Psicologia, mentre que en altres com Veterinària, Enginyeria i Medicina és del 50%.





A la de Barcelona (UB), Dret, Educació, Filosofia o Geografia i Història han registrat un seguiment del 100%, ia la resta han estat entre el 60% i el 90%, excepte Ciències de la Terra, Economia, Medicina- Campus Clínic, amb menys del 50%.









A la de Girona (UdG) el seguiment dels universitaris està sent "massiu i s'està realitzant poca activitat docent", i en la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona el seguiment dels estudiants és del 82%. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha aturat l'activitat acadèmica fins a les 11 hores al campus Ciutadella.





PROTESTES A PRIMERA HORA





La circulació de vehicles ha quedat normalitzada entre les 08.00 i les 08.30 hores en els punts de Barcelona en els quals a primera hora del dia s'havien produït protestes que han tallat la carretera, ha informat la Guàrdia Urbana.





Es tracta de l'avinguda Diagonal, a l'altura del Palau de Pedralbes; a la Gran Via, a la plaça Cerdà; a l'avinguda Meridiana, a la cruïlla amb el passeig Fabra i Puig, ia la plaça Lesseps.





El col·lectiu anticapitalista juvenil Arran ha reivindicat en xarxes socials els talls de carreteres pel Dia de la Dona i ha explicat que s'han reproduït en altres poblacions catalanes com Granollers, Esplugues de Llobregat i Cardedeu (Barcelona).





També ha informat de manifestacions durant la matinada al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).





A la capital catalana, la marxa d'unes 50 persones pel centre de la Gran Via ha dificultat el trànsit i ha obligat a interrompre la circulació al seu pas, en direcció cap a la plaça de les Glòries.