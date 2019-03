La vaga feminista crida a aturar-ho tot contra el patriarcat ranci

Sindicats i col·lectius socials i culturals han cridat a "aturar per canviar-ho tot" aquest divendres, durant la jornada de vaga laboral, estudiantil, de cures i consum, i plantar cara a les reaccions patriarcals que genera actualment l'auge feminista.









La coordinadora Vaga Feminista, recolzada per 150 col·lectius feministes i 550 representants de la societat civil, ha organitzat aquesta vaga, i l'han secundat convocant aturades de 24 hores sindicats com CGT, IAC i CNT, mentre que CCOO ha convocat aturades de dues hores per torn i UGT ambdues opcions.





El manifest acordat pels col·lectius ha cridat a plantar cara a la dreta i l'extrema dreta i el seu "ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador de la vida" al planeta, per proposar una altra manera de veure, entendre i estar en el món.





La portaveu de la plataforma, Dolo Pulido, ha explicat en roda de premsa que la vaga vol visibilitzar el treball de totes les dones -incloent el de cures i reproductiu-, sense el qual el món no funcionaria cada dia.





També assenyalarà la "regressió de drets" de les dones per la puixança de partits polítics i moviments de dretes, que consideren les feministes com un perill, ha observat Pulido, que ha cridat a que cada persona faci la vaga a la seva mida, en funció de la seva realitat.





Moltes poblacions catalanes veuran sortir als carrers les protestes, i han convocat manifestacions a Barcelona, Badalona, Terrassa, Rubí, Mataró, Manresa, Igualada, Berga (Barcelona), Tarragona, Valls (Tarragona), Lleida, Agramunt (Lleida), Girona , Calella, Figueres i la Bisbal (Girona), entre d'altres poblacions.





La manifestació de Barcelona comença cap a les 18.30 hores a plaça Espanya amb una capçalera integrada per dones, lesbianes i trans, i transcorrerà per la Gran Via fins a Passeig de Gràcia, per on baixarà fins a Plaça Catalunya, on entre les 20 i les 22 hores s'ha organitzat un acte amb la lectura d'aquest manifest, música i dansa.





Sobre la participació dels homes en les protestes, Pulido ha cridat a que donin suport a les dones "allà on puguin ser més útils", per exemple, en l'àmbit de les cures i cobrint els serveis mínims a la feina, i ha afegit que a Barcelona hi ha homes que s'estan organitzant per cobrir els punts de cures durant la jornada.





DESIGUALTAT I VIOLÈNCIA





La jornada reclamarà la fi de les violències masclistes, de la LGTBIfòbia, de la patologització de la salut femenina, la discriminació laboral, l'explotació neoliberal del planeta, l'educació sexista, el racisme, el tràfic i l'explotació sexual i les ingerències sobre el cos de la dona, segons recull el manifest.





"Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i la falta de responsabilitat de la societat patriarcal i de l'Estat en els treballs de cures ", deplora el text.





El manifest també demana acabar amb la violència institucional i la "repressió d'una política judicial" que pateix Catalunya des del referèndum de l'1 d'octubre, resa el manifest, i exigeix la llibertat de les polítiques catalanes preses i a l'estranger.





Per la seva banda, la Generalitat ha anul·lat tots els seus actes institucionals i reunions de divendres per "permetre que totes les dones que s'hi vulguin adherir ho puguin fer amb total llibertat", segons va explicar la portaveu, Elsa Artadi, que va puntualitzar que els membres del Govern no poden adherir-se en la part laboral pel que acudiran als seus lloc de treball.





Des de Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau va anunciar que tant ella com les edils i comissionades del seu Govern municipal se sumaran a la vaga feminista, i ha confiat que sigui un èxit la protesta.