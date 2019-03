Un tall elèctric ha afectat aquest dijous a la capital de Veneçuela, Caracas, i a diversos estats veneçolans causa de problemes en la principal hidroelèctrica del país localitzada en Guri, a l'estat sud-oriental de Bolívar. A causa d'aquest error, almenys 15 dels 23 estats s'han quedat sense llum al país.





La reacció de Maduro ha estat la coneguda: acusar el "imperialisme nord-americà" de mantenir una "guerra elèctrica" contra el país.





"La guerra elèctrica anunciada i dirigida per l'imperialisme nord-americà en contra del nostre poble serà derrotada. Res ni ningú podrà vèncer al poble de Bolívar i Chávez. 'Màxima unitat dels patriotes!", Ha indicat a través del seu compte a la xarxa social Twitter.





No obstant això, el s talls d'energia elèctrica són freqüents en la nació --membre de la OPEP--, que porta cinc anys patint una recessió amb hiperinflació i un deteriorament en la qualitat dels serveis públics.





El succés és encara més greu si es té en compte la importància de la central hidroelèctrica, la quarta en capacitat d'energia de tot el món.









SENSE TRANSPORT NI TELÈFON





A causa de l'apagada, el servei de telefonia mòbil es va veure afectat i les línies del metro de Caracas van deixar d'operar. Davant la falta de transport, centenars de persones caminaven per les principals avingudes de la capital veneçolana, que s'havia convertit en un forat negre on no brillava ni una bombeta.





El tall elèctric es va produir en l'inici de l'horari de major afluència de passatgers al metro de Caracas, que compta amb unes 40 estacions i mobilitza diàriament a unes tres milions de persones, segons sindicalistes.

















MESURES D'EMERGÈNCIA DE MADUR... I RESPOSTA DE GUAIDÓ







El Govern veneçolà ha ordenat la suspensió de la jornada laboral i lectiva d'aquest divendres pel tall de subministrament ocorregut la passada nit a la principal central hidroelèctrica del Veneçuela, que ha deixat sense energia a gran part de Veneçuela.





Guaidó ha criticat aquestes mesures en el seu compte de Twitter, declarant que no hi ha cap sabotatge extern i que l'únic "sabotatge és que van bloquejar l'entrada de menjar i medicines", en referència a l'entrada d'ajuda humanitària per Cúcuta que el Govern de Maduro impedir usant a les Forces Armades.