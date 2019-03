La jugadora de bàdminton Carolina Marín ocupa el primer lloc en el rànquing de les esportistes espanyoles més cercades a Google amb 415.000 cerques, segons un estudi de SEMrush, proveïdor de dades de màrqueting en línia.

Els triomfs de la medallista d'or a Rio 2016, ara lesionada, l'han catapultada en la posició més elevada de les cerques dels aficionats a Google Espanya per davant de l'extennista Arantxa Sánchez Vicario (274.000) i la nedadora Mireia Belmonte (227.000), que completa el podi. El 'Top 5' el completen l'exatleta Ruth Beitia i la pilot Carmen Jordá.





SEMrush ha analitzat els registres de cerques a Google per saber quines espanyoles brillen per dret propi, i serveixen d'inspiració en mons tan dispars com la investigació, l'empresa, la interpretació, la literatura i l'esport, així com quines són les més populars i quins termes associats al feminisme generen més registres de cerques a Google.