L'actriu italiana Lucía Bosé ha declarat en el judici que se celebra a l'Audiència Provincial de Madrid que Remedios de la Torre Morales, coneguda com la 'Tata', li va regalar el 'dibuixet' que li va fer Pablo Picasso com a agraïment per fer-li xurros per al matí durant els tres mesos que van estar els fills de l'actriu a casa del pintor.

"Em va regalar. No li agradava. Ni el va tocar", ha mantingut la italiana, qui s'asseu al banc dels acusats per un delicte d'apropiació indeguda que li imputa la Fiscalia i la tia de Remedios, que va treballar per als Bosé durant més de 50 anys. Se l'acusa de vendre el dibuix en una subhasta per un valor de 198.607 euros.





El passat 5 de novembre, la vista oral es va suspendre en acceptar la Sala la petició d'una de les parts de la declaració en qualitat de testimoni de Miguel Bosé. Llavors, un dels germans de la denunciant va afirmar que el dibuix es va regalar la 'Tata' a Miguel Bosé. No obstant això, la seva mare sosté que era seu i no del seu fill. Miguel Bosé testificarà a la tarda per la diferència horària, ja que resideix a Mèxic.





L'actriu i musa de Picasso ha relatat que ella i el seu marit Luis Miguel Dominguín es van anar tres mesos a Llatinoamèrica a una 'tourné' de toros, manant als seus fills i a la 'Tata' a la casa de Picasso. "Quan vam tornar, ens va rebre al seu estudi I a la 'Tata' li va donar un dibuixet en el qual li nomenava la xurrera major per fer-li xurros al matí", ha narrat.





"A la Tata no li agradava i em va regalar. Aquesta és la història del dibuix. Va estar exposat en molts països i mai ho van reclamar", ha indicat. Després d'això, ha explicat que va vendre el dibuix en una subhasta. "He comprat sabates i vestits", ha dit en resposta de l'advocat de l'acusació particular després de preguntar-li sobre què va fer amb els diners.





"És una pregunta imbècil", li ha dit al lletrat, el que li ha valgut una reprimenda de la presidenta. A més, ha negat que demanés permís a la família de Remedios per vendre el quadre, el que ha titllat de "mentida".





La denunciant Remedios de la Torre, neboda de la 'Tata', ha assenyalat que el seu familiar tenia aquest dibuix. "Des de sempre em va explicar, que li havia regalat dos quadres: La 'Xurrera' i la 'Figuera de moro", ha relatat, al que ha afegit que la seva tia sempre ha dit que el quadre era seu.





ACUSACIÓ FISCAL





La Fiscalia de Madrid sol·licita en el seu escrit d'acusació una pena de dos anys de presó i una multa de vuit mesos amb quota diària de 20 euros, a més de la corresponent indemnització a la persona perjudicada.





El fiscal considera provat que la processada va mantenir convivint en el seu domicili de Madrid a la seva empleada domèstica Remedios fins a la defunció d'aquesta. Després de cinquanta anys al seu servei, i com que el domicili era el seu lloc de residència, Remedios tenia totes les seves pertinences en ell, entre les que es trobava un dibuix realitzat a la mateixa per Pablo Ruiz Picasso.





A la part posterior del dibuix hi ha una dedicatòria del pintor en la qual es pot llegir 16-2-63 i 'per a Reme'. L'acusada va fer seu el dibuix, disposant del mateix per a la seva venda en una subhasta el 25 de juny de 2008, en la que va aconseguir el preu de 198.607 euros; i mai va lliurar aquests diners als hereus de Remedios després de la seva mort.