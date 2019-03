La bretxa salarial entre homes i dones a Espanya s'ha reduït un 28 per cent des de l'any 2002, passant del 16,9 per cent fins al 12,2 per cent en 2014 (últimes dades disponibles de l'INE), segons un informe elaborat per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i PwC.





L'estudi, titulat 'Anàlisi de la Bretxa Salarial de gènere a Espanya', ha estat presentat aquest divendres 8 de març a la seu de la CEOE, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona. L'objectiu del mateix és fer una estimació rigorosa de la magnitud d'aquesta bretxa i identificar-ne les causes.





"Es pot dir que en aquests moments a Espanya les dones cobren un 12,2 per cent menys que els homes quan els afecten una sèrie d'elements que són exògens al món de l'empresa, però l'objectiu dels empresaris espanyols és bretxa salarial zero", ha assegurat el president de la CEOE, Antonio Garamendi.





L'informe té en compte la bretxa salarial "ajustada", és a dir, que aïlla l'efecte de les diferències socioeconòmiques (edat, antiguitat, nivell d'educació o eleccions acadèmiques i professionals) o del lloc de treball (jornada laboral, sectors o tipus de ocupació).





De les dades es desprèn que la bretxa salarial és major a major edat i menor entre els més joves. Així, la bretxa és d'un 4,9 per cent entre els menors de 30 anys i d'un 14,9 per cent entre els treballadors de més de 59 anys.





"Això ens fa sentir optimisme, vol dir que ho estem fent millor, segurament per aquesta gran preparació de les dones", ha precisat la presidenta de la Comissió d'Igualtat i Diversitat de la CEOE, Val Díez.





A més, l'informe posa de manifest que les bretxes salarials entre homes i dones que només es diferencien en els anys d'antiguitat, són majors a mesura que augmenta el seu nivell d'antiguitat. D'altra banda, pel que fa al sector d'activitat, de les dades es desprèn que les majors bretxes es troben en aquells sectors amb major proporció d'homes.





La bretxa també és més elevada com més gran és el nivell dels salaris, un indici de l'existència a Espanya del conegut com a "sostre de vidre", segons precisa l'estudi.





Si no es tenen en compte les diferències socioeconòmiques i laborals (bretxa salarial sense ajustar), el percentatge augmentaria d'un 12,2 a un 14 per cent. En aquesta xifra es mesura l'impacte del menor nombre d'hores que treballen les dones.





El 29% D'HORES MENYS TREBALLADES





En concret, l'estudi reflecteix que la menor taxa de participació en el mercat laboral i el major percentatge de contractes temporals i a temps parcial, incloent majors sol·licituds de reducció de jornada de les dones respecte als homes, fan que les dones treballin al voltant de un 29 per cent d'hores menys a l'any que els homes.





Aquestes dades, segons precisen els autors de l'informe situen Espanya per sota de la mitjana de la UE (16,9 per cent) i en millor posició que altres països europeus com Alemanya, el Regne Unit o França, i s'ha reduït significativament en els últims 15 anys.





Entre els factors que poden ser responsables d'aquestes diferències salarials, la CEOE apunta la desigual distribució de les responsabilitats familiars (cura de nens i persones

dependents) i domèstiques.





PROPENSIÓ A ASSUMIR RISCOS





També indica que poden influir "les diferències en els trets psicològics i habilitats no cognitives d'homes i dones (diferències en la propensió a assumir riscos i a negociar) que poden acabar afectant els salaris d'uns i altres".





"Diferents estudis analitzen els efectes dels diferents trets psicològics i habilitats no cognitives d'homes i dones sobre els seus salaris i carreres professionals. Segons les mateixes, mentre que les dones presenten avantatges en àrees com les relacions interpersonals, els homes semblen comptar amb una major propensió a assumir riscos i a negociar i competir", indiquen els autors.





Aquesta circumstància, segons afegeixen citant els mateixos estudis, originen "que els homes roten més entre llocs de treball a la recerca de millors salaris, que trien ocupacions amb millors remuneracions o que aconsegueixin millors salaris en les negociacions amb les seves empreses". En tot cas, puntualitzen que la influència d'aquests aspectes sobre la bretxa salarial "no és molt elevada".





Per reduir la bretxa salarial, els autors de l'estudi proposen quatre línies d'actuació: fomentar el mesurament de les bretxes salarials, incentivar la coresponsabilitat d'homes i dones, incrementar la presència de dones en llocs de responsabilitat i sensibilitzar a tota la societat en matèria de igualtat.