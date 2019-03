La portaveu nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha criticat el "feminisme caduc" que "canvia paraules" en arribar a la gran manifestació per el 8 de març convocada a Madrid, on la política catalana ha dit representar al feminisme "modern", "més inclusiu i tolerant" que no vol "criminalitzar tots els homes".

"Avui estem aquí per representar milions d'homes i dones que no se senten representats per determinats tipus de feminisme", ha declarat als mitjans abans del començament de la manifestació convocada per la Comissió 8 de març.





"Avui és el dia indicat perquè ningú li digui a cap dona com viure el 8 de març", ha afegit Arrimadas acompanyada de la candidata de Cs a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, i altres companys de partit.





No obstant això, Arrimadas ha carregat contra "determinats partits que es creuen que aquesta lluita és seva, que la lluita per la igualtat és la seva 'cortijito'" i ha defensat la seva proposta de feminisme liberal.





"El feminisme és molt ampli. Qui veu el feminisme com una cosa monolític que només respon als partits de sempre s'equivoca. Als únics que els pot molestar que hi hagi gent de diverses ideologies participant en la manifestació són aquells que creuen que és el seu 'xiringuit'o i no vol que entri ningú aquí", ha defensat.





"No permetrem que contemples dones ens diguin com hem de pensar o com hem de defensar la igualtat", ha sentenciat.