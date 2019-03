El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha defensat que cal ampliar els permisos de paternitat "però quadrant els comptes" i no "inventant decrets sense diners". "Això és frustració", ha dit durant la presentació del decàleg de 'Feminisme Liberal' de Ciutadans, "que no exclou, no és d'un partit ni d'una ideologia".





"Els mateixos que han tret de decret són els mateixos que van votar en contra d'aquests permisos de paternitat en els Pressupostos anteriors", ha criticat Rivera durant l'acte celebrat a Madrid, en què la líder de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, ha presentat el decàleg feminista de la formació taronja.





El feminisme de Ciutadans, en paraules de Rivera, "combat les etiquetes" i "no vol deixar ningú fora". Per això, ha apostat per "estendre el feminisme a una causa de tots" i "aconseguir que no sigui alguna cosa per tirar-se pel cap".





"Aquest és el feminisme en el qual crec, que és més ampli que el que alguns volen enarborar per tirar al cap als altres", ha assenyalat Rivera, alhora que ha afirmat que no li interessa un país "que es divideix en bàndols, que es divideix en homes i dones".





Per al líder de la formació taronja, Espanya en matèria de feminisme "no ha d'anar a l'esquerra ni a la dreta, ha d'anar endavant". Així, ha afegit que no és una "batalla d'etiquetes, ni de bàndols, ni de velles picabaralles", sinó que és una batalla perquè les dones "tinguin igualtat real amb els homes".





"Per què el feminisme no pot ser una causa de tota la societat? Per què uns han de dir que és seva i d'altres que no hi ha res a fer?", ha preguntant Rivera, destacant que hi ha "molt a fer" però cal fer-ho "entre tots".





Si és elegit president del Govern, Rivera s'ha compromès a executar "fins a l'últim cèntim" el Pacte d'Estat contra la violència de gènere. "Que no es quedi els diners en els calaixos, perquè la violència masclista existeix, no es pot negar l'evidència. Cal saber a què es destinen els diners, hem de ser eficaços", ha subratllat.





La igualtat, segons la seva opinió, "no és una batalla de paraula" sinó "una batalla de polítiques, de fets i de solucions". "Necessitem trencar les barreres i que la gent voli lliurement. Els homes valents ens enfrontem als que no respecten les dones", ha defensat.





"No em sentireu dir 'portavozas', no em surt, però sí que escoltareu parlar de permisos de paternitat, de conciliació o de lluita contra la violència masclista", ha manifestat el líder de Ciutadans, que ha assegurat que treballaran perquè qualsevol dona pugui "volar tant amunt com es vulgui sense que ningú li talli les ales".





DECÀLEG DE FEMINISME LIBERAL





La portaveu de l'Executiva i líder de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, ha estat l'encarregada de presentar el decàleg de 'Feminisme Liberal', que defensa que el feminisme "és una causa de tots, no de cap partit ni de cap ideologia".





"Apostem per un feminisme que no deixa ningú enrere, que no exclou i que és modern. M'he vist atacada per altres partits perquè se suposa que nosaltres no podem parlar de feminisme", ha lamentat.





El decàleg subratlla que "mai hi haurà igualtat sense llibertat"; que les dones no hagin de triar entre ser mares i la seva professió; i que el feminisme "no exclou l'home". "Com anem a deixar als homes fora de la lluita per la igualtat?", s'ha preguntat Arrimadas, que ha destacat que allà on les dones puguin triar "hi ha més feminisme, no menys".





En la mateixa línia, la de la formació taronja ha lamentat que hi ha moltes dones que renuncien a ser mare perquè "retarden l'edat o perquè no troben el moment". "Hem de lluitar contra la baixa natalitat i això s'aconsegueix lluitant contra la desigualtat", ha precisat.





El decàleg de Ciutadans, segons ha apuntat Arrimadas, incideix que "feminisme no és dir portavozas". "No vaig a rebre lliçons de feminisme de ningú que digui 'portavozas'. Insultar qui no parla amb el llenguatge desdoblat és contraproduent perquè allunya molta gent del feminisme", ha sentenciat.





Un altre punt del document feminista de Ciutadans és l'educació basada en la igualtat. "Basem aquest feminisme liberal en els valors de l'educació. Tenim una bretxa de somnis i l'educació serà el principal arma per lluitar-hi. Per educar cal tenir referents femenins", ha explicat Arrimadas.





Finalment, el decàleg aposta per no donar "ni un pas enrere contra la violència masclista"; perquè ningú parli ni decideixi per les dones; i perquè la guerra de sexes "és passat", ja que el feminisme liberal "és present i futur". "No hem de tenir els homes com a enemics, sinó com aliats en aquesta lluita per la igualtat", ha conclòs Arrimadas.