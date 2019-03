Col·lectius feministes agrupats en el moviment Vaga Feminista han cridat a la vaga el pròxim 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, amb el lema 'Ni un pas enrere': "Contra les reaccions patriarcals davant l'avanç de les dones en la consecució dels nostres drets", segons el manifest.





En el text han cridat a plantar cara des del feminisme a la dreta i l'extrema dreta i el seu "ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador de la vida" al planeta, per proposar una altra manera de veure, entendre i estar en el món.





Una manifestació recorrerà Barcelona el divendres 8 a partir de les 18.30 hores, i una capçalera integrada per dones, lesbianes i trans sortirà de la cruïlla de l'avinguda Gran Via amb Entença, seguida del bloc mixt, que es concentrarà en plaça Espanya, i acabarà a plaça Catalunya amb la lectura d'aquest manifest, música i dansa.





El manifest fa referència a la llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes que precedeix al feminisme actual, així com als milions que l'any passat van participar en la vaga.





"Però no n'hi ha prou. Les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i la falta de responsabilitat de la societat patriarcal i l'Estat en els treballs de cures", han deplorat.





Reclama la fi de les violències masclistes, de la LGTBIfòbia, de la patologització de la salut femenina, de la violència institucional i l'actual "política judicial", així com acabar amb la repressió, la discriminació laboral, l'explotació neoliberal del planeta, la educació sexista, el racisme i el tràfic i l'explotació sexual.





Han reclamat posar fi a les violències masclistes --quotidianes i invisibilitzades-- amb polítiques públiques, recursos i mitjans suficients en el sistema de protecció i recuperació, i han lamentat l'actual LGTBIfòbia "social, institucional i laboral".





"Prou d'intromissions en les decisions sobre els nostres cossos. Exigim ser protagonistes de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderies ni objectes", han sostingut, exigint la desmedicalització de circumstàncies i emocions, així com la despenalització de l'avortament.





"LLIBERTAT DE LES PRESES POLÍTIQUES"





També veuen necessari la fi de la violència institucional contra les llibertats, recordant: "A Catalunya, des de l'1 d'octubre --de 2017-- vam patir la repressió d'una política judicial, que criminalitza a les persones per les seves idees. Les feministes sempre hem estat compromeses amb les llibertats i en la defensa dels drets" dels pobles.





"Exigim la llibertat de les preses polítiques i exiliades", a més de rebutjar la criminalització d'accions no-violentes i de protesta social, a més de lamentar la justícia patriarcal, que veuen hereva del franquisme.





"Som les que generem, reproduïm i sostenim la vida. I normalment es fa invisible el valor social d'aquestes aportacions que fem les dones majoritàriament", han deplorat, sabent que és una organització social que representa un parany còmplice i imprescindible en el desenvolupament del capitalisme.





També reclamen acabar amb la discriminació salarial i de pensions, el menyspreu i l'assetjament sexual en l'àmbit laboral que pateixen les dones, més afectades per la pobresa que els homes, i entre altres mesures han reclamat el "ple reconeixement dels drets de ciutadania i dels drets laborals de les treballadores sexuals".