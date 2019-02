Divisió sindical sobre com afrontar la vaga feminista del 8M

La vaga feminista del 8 de març comença a prendre forma... però amb divisió entre les diferents organitzacions sindicals. D'una banda, la proposta de CC.OO. i UGT consisteix a fer aturades parcials de dues hores per torn, encara que no van descartar ampliar-la a 24 hores en "aquells sectors on així ho determinin els treballadors i treballadores".





"El que s'intenta és respondre amb una convocatòria realista i realitzable perquè els treballadors puguin arribar al seu compromís i a realitzar", va explicar la responsable de Dones i Igualtat de CC.OO., Elena Blasco.





Per part seva, els sindicats CGT i CNT sí han anunciat que, en resposta a la crida del moviment feminista, secundaran la vaga general feminista de 24 hores en tots els sectors, igual que van fer l'any passat.





LA FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CC.OO. OBRE L'ESPITA





Es tracta de la primera federació del sindicat que se suma a la convocatòria de vaga general de la Comissió 8-M. "Considerem que hem de convocar la vaga en el sector educatiu", ha explicat el secretari general de la Federació d'Ensenyament de CC.OO., Francisco García.





Segons García, la convocatòria s'ha decidit "en el marc d'una decisió confederal" de CC.OO. que "permetia certa flexibilitat per a sectors on s'entenia que la convocatòria de 24 hores era necessària".





"Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social", exposa CC.OO. en un comunicat.





LES ORGANITZACIONS FEMINISTES CRITIQUEN ALS SINDICATS





La Comissió del 8-M ja va criticar tant a CC.OO. com a UGT per la seva decisió de convocar aturs parcials. "Estem en un moment clau en la lluita pels drets de les dones a tot el món. Cada vegada més sectors de la societat estan comprenent que el patriarcat és un problema estructural i que cal posar fi a la discriminació i les violències masclistes que condicionen les nostres vides", van afirmar des de la Comissió.





Per això la Comissió va veure amb "indignació i rebuig" que els sindicats de classe no fossin capaces de secundar de forma total la convocatòria de vaga general per al Dia Internacional de la Dona. "Les dues principals centrals sindicals no estan sent capaces de llegir el clima social ni de fer un bon balanç de 2018", va afirmar la Comissió.