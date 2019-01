CC.OO. i UGT convoquen un procés de mobilitzacions que culminarà el 8 de març

El secretari general de CC.OO., Unai Sordo, i el d'UGT, Josep Maria Álvarez, han iniciat aquest dimarts un procés de mobilització que culminarà el proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb aturades laborals de dues hores per torn amb la possibilitat que en alguns sectors, "per les seves particularitats i reivindicacions", l'aturada sigui de 24 hores.









En una trobada amb els mitjans després d'una reunió mantinguda entre les dues executives sindicals, tots dos representants sindicals han assegurat que aquest procés de mobilització es durà a terme en tres fronts: en la negociació col·lectiva, sobretot en aquells sectors on encara no s'han assolit els 14.000 euros anuals de salari mínim de conveni; en el diàleg social amb el Govern respecte a les reformes laborals i de pensions, i en l'àmbit de la igualtat.





En concret, aquest procés de mobilització tindrà un punt d'inflexió el 8 de febrer amb un "gran acte sindical unitari" en què reuniran a 10.000 sindicalistes de totes dues formacions.





Aquest acte, segons Sordo i Álvarez, no deixa de ser un primer pas en un procés en què "si no hi ha resposta del Govern, hi haurà mobilització". "Volem que el Govern i els actors econòmics sàpiguen que no esperarem a que s'acabi la legislatura per abordar aquesta situació", ha apuntat Álvarez.





Aquesta campanya de mobilitzacions culminarà el 8 de març, "en una jornada de lluita i de vaga en la qual confluiran amb el moviment feminista a l'exigència de major determinació, valentia i recursos per fer front a les bretxes de gènere ia la violència contra les dones".