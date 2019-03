El sindicat Csif ha denunciat que els funcionaris de presons catalans no obtenen el vestuari obligatori per treballar. La manca de pressupost al·legada per la Generalitat i el descontrol del departament de Justícia obliga els treballadors penitenciaris a pagar de les seves butxaques el vestuari obligatori davant la falta de subministrament per l'administració. Això els obliga a adquirir les peces pel seu compte i el sindicat afirma que la majoria ho fa a Decathlon.





L'ordre JUS / 301/2008, de 17 de juny, per la qual es modifiquen l'uniforme i el distintiu per al personal adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya, va ser publicada al DOGC el 2008 i regeix les normes relatives al vestuari dels funcionaris de presons. De forma resumida, l'ordre obliga el personal de vigilància a vestir a la manera que s'indica de forma obligatòria, amb els distintius corresponents i amb la identificació professional que tingui cada treballador.





Ja el 2014, Csif va protestar per la falta de vestuari per a aquest col·lectiu de vigilància. Llavors el Departament de Justícia va citar, en ple mes d'agost i amb un 25% de la plantilla de vacances, a tots els treballadors per prendre mesures del nou subministrament d'uniformes. Els que en aquell moment no van acudir van haver de donar les seves mesures en un telèfon que van habilitar per contactar.





Segons la pròpia Administració, es va assegurar que es subministrarien uniformes nous per al 2015, però no es va saber res de tot el vestuari retardat i pendent de lliurament: 6 camises d'estiu, 6 camises d'hivern, dos parells de botes, dos parells de sabates , dos jerseis, dos abrics tres quarts amb folre polar i vuit parells de mitjons. El que van rebre va ser un lliurament a l'agost de 2016 (mitjons, jersei, 2 camises d'hivern, uns pantalons i botes), i una altra lliurament més al març de 2017 (mitjons, dues camises d'estiu, cinturó, uns pantalons i sabates a més de guants d'intervenció amb resistència al tall).





SENSE VESTUARI NOU DES 2017





En dos anys, els funcionaris de presons no han tornat a rebre ni una sola peça. El previst era que cada any rebrien, de forma alternativa, un lliurament de vestuari d'estiu i una altra d'hivern. D'aquesta forma, al vestuari que els deuen, assenyalat anteriorment, cal afegir el pendent d'aquests dos últims anys. La manca de pressupost i l'absència de licitació van obligar els treballadors a passar aquest 2019 sense rebre ni una sola peça de vestuari.





Aquest fet és especialment greu en els centres amb clima més fred (cas de Lleida), al no haver rebut una jaqueta tres quarts amb folre polar des de fa 8 anys.





Per això, Csif s'exigeix l'anul·lació immediata de l'ORDRE JUS / 301/2008 i la seva substitució per una altra ordre que garanteixi vestuari d'anàlogues característiques al previst i que s'ingressi, via nòmina, l'import de tot el vestuari pendent.