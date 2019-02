Una delegació de Csif-Mossos s'ha reunit aquest dimecres al Congrés dels Diputats amb el PSOE, PP i Ciutadans per demanar-los que es posi en marxa l'anomenada passarel·la cap a la Policia Nacional i que es permeti la "mobilitat interadministrativa" cap a altres policies locals.





En declaracions a la premsa, el portaveu de Csif en els Mossos, Juan José Torrent, ha xifrat en fins a 500 les peticions d'agents que volen deixar la policia catalana "per diferents motius". Entre els principals, ha citat la "politització" del cos autonòmic, de la qual "molts companys estan molt cansats".





"No pot ser que el president de la Generalitat", ha dit sobre Quim Torra, "a la tarda estigui encoratjant als violents i a la nit, quan hi ha disturbis i la policia ha d'actuar en compliment del seu deure de garant, després sigui qui són condemnats i posats en dubte ".





Com a exemple de l'anterior ha citat el cas de l'agent dels Mossos que ahir es va negar a declarar després de ser citat per Assumptes Interns després de cridar 'La República no existeix, idiota!' a un manifestant amb uniforme dels Agents Rurals durant les protestes contra el Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona.





Segons Torrent, els tres grups parlamentaris s'han mostrat receptius a la seva reclamació per permetre la mobilitat entre policies, el que implica el desenvolupament de la normativa de la Llei de Personal de la Policia Nacional. També exigeixen el compliment de la Llei de Funció Pública i que les comunitats autònomes deixin de restringir aquesta possibilitat amb normes que redacten "al seu lliure albir".





SENSE NOVETAT DES DE INTERIOR





Fonts del Ministeri de l'Interior consultades han assenyalat que "no tenen en agenda ni hi ha cap novetat" pel que fa a l'anomenada passarel·la en aplicació de la Llei de Personal de 2015 de la Policia Nacional. El PP va començar a estudiar la mesura a l'octubre de 2017, en ple desafiament independentista, després que diversos mossos d'esquadra es posessin en contacte amb el departament dirigit per llavors per Juan Ignacio Zoido.





Csif --que no té representació al Consell de la Policia de Mossos-- recorda que el Defensor del Poble ha admès a tràmit una queixa seva per la situació d'"indefensió dels integrants d'aquest cos de seguretat davant la politització de les seves funcions i la precarietat de les seves condicions laborals ". En matèria econòmica, ha registrat una sol·licitud de reunió amb Interior per traslladar-li les reivindicacions laborals del col·lectiu Mossos.





Els agents reclamen millores salarials, la devolució de les pagues extra de 2013 i 2014, l'equiparació salarial amb el cos de bombers compromesa fa deu anys i l'augment de la plantilla. Calculen que els Mossos tenen un dèficit d'entre 1.500 i 2.000 efectius, per sota de les necessitats a què s'enfronten diàriament per garantir la seguretat en aquesta comunitat autònoma. També sol·liciten la jubilació anticipada als 60 anys "sense minva de la pensió".