La crisi de Podemos arriba a Cantàbria, Astúries i Aragó

Podemos continua perdent adeptes. Després de les divisions generades a Catalunya, Galícia i València, aquesta plaga del partit morat ha arribat també a Aragó, Cantàbria i Astúries. Totes i tots els podemitas volen un lloc en unes llistes que segons les enquestes reduiran i molt seus diputats, després de la fractura interna que ha provocat que ara Íñigo Errejón actuï a esquenes del partit per als seus propis interessos.









Aragó





El partit que va néixer del 15-M s'està precipitant cap a l'abisme polític de la manera més feridora possible: desmembrant. Després d'haver trencat ja en altres localitats, la crisi a Aragó afecta l'àmbit de comunitat. Els morats aragonesos pensen que els llocs a repartir amb Izquierda Unida no són equitatius i han decidit plantar-se davant el líder autonòmic, Nacho Escartín.





Igualment, en l'àmbit municipal, Saragossa en comú viu una crisi interna pel descontentament després de la "traïció" d'Errejón per anar-se'n amb Manuela Carmena i amb el sistema de votació de primàries. Els de Podemos a la capital aragonesa volen que els seus afiliats puguin votar sense haver de registrar-se prèviament a cap plataforma, com exigirien els responsables de Podem.





Cantàbria





També es viu molta tensió en aquesta comunitat, ja que la exlíder Rosana Alonso i altres dos membres de la seva direcció van ser inhabilitats per la formació per suposadament estar relacionats amb l'assetjament laboral. Aquests, han decidit denunciar el seu partit i el cas està ja en els tribunals.





Aquesta desavinença dificulta enormement la capacitat de Podemos a Cantàbria per coaliarse tant en l'àmbit municipal com en el local amb IU o EQUO, tot i que de cara al Congrés, Alberto Garzón i Pablo Iglesias han acordat que el primer de la llista sigui un podemita mentre que el primer per al Senat sigui un d'IU.





A Astúries no és culpa de Podemos





En aquesta comunitat ha estat Izquierda Unida qui ha decidit presentar-se pel seu compte al marge de Podemos, ja que a El Principat els dos partits sempre han tingut relacions complicades, ja que aquí es troben els més afins a Gaspar Llamazares (molt crític amb Iglesias i la seva acostament a l'independentisme català) i la confecció de les llistes ha tornat a generar problemes.





A més, es rumoreja que, en aquestes 3 comunitats i destacant Astúries, membres de Podemos seestán reunint de forma secreta amb Errejón i Tania Sánchez. Els afins a l'ex número dos d'Podem esperen el fracàs electoral en les generals d'Esglésies, que difícilment arribés a obtenir un 15% dels vots, perquè la seva presència al Congrés ja no tingui pes i poder abandonar la formació per unir-se a Errejón . De Més Madrid a Més Espanya.