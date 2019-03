Els partits polítics afronten dividits la convocatòria feminista d'aquest 8-M. Mentre Podem i PDeCAT són els únics partits que faran oficialment vaga pel Dia de la Dona, el PSOE i ERC ha decidit secundar les aturades parcials convocades pels principals sindicats. Totes aquestes formacions, juntament amb PNB i Ciutadans, acudiran a més a les manifestacions que se celebraran per tota la geografia, unes mobilitzacions en què només faltarà el PP per no estar d'acord amb el manifest.





Els partits que estan representats al Congrés s'han unit de diferents formes a la celebració del 8 de març. Les diputades 'morades' ja van anunciar fa una setmana les seves intencions en l'últim Ple del Congrés de la legislatura, en el qual van lluir samarretes amb el lema "El 8 de març: jo vaig a la vaga feminista".





També PDeCAT s'uneix a la vaga, segons han informat el partit. A més, algunes formacions han assegurat que, encara que oficialment no la secundin, si respectaran i donaran llibertat als seus representants polítics perquè puguin fer-la. Així ho han assegurat, el PP, Ciutadans i PNB. De fet, la presidenta del partit nacionalista a Biscaia, Itxaso Atutxa, ja ha anunciat als mitjans que pararà tot aquest divendres.





LASTRA DONARÀ EL SEU SALARI





Aquesta "llibertat" que els partits ofereixen als seus representants polítics és conseqüència de les peculiaritats del seu treball, ja que no mantenen una relació laboral amb les càmeres de representants a les quals acudeixen, sinó amb els propis votants que els han triat.

Això implica, també, que el seu sou no els és descomptat. En aquest sentit, la portaveu parlamentària socialista, Adriana Lastra, ha anunciat, a través del seu compte de Twitter, que donarà una quantitat representativa al que suposa el sou d'aquest dia a la Centre d'Atenció a Víctimes d'Agressions Sexuals i Maltractaments d'Astúries.





Tot i que aquest gest de la diputada està alineat amb la vaga, el PSOE ha informat que no secundaran la vaga general, sinó les aturades de dues hores convocats pels sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT. "Però donem suport a la vaga", ha explicat en roda de premsa el portaveu del Comitè Electoral del PSOE, Felipe Sicília. També pararà durant dues hores ERC, que segons ha indicat, tancarà la seva seu durant la convocatòria.





TREBALLADORES DEL PP SECUNDARAN LES ATURADES





Tots aquests partits se sumaran a la tarda a les manifestacions convocades a les diferents ciutats del país, a excepció del PP, que ahir es despenjava d'aquestes mobilitzacions perquè no estava d'acord amb el manifest de la mateixa.





"Lamentem que els partits d'extrema esquerra pretenguin monopolitzar aquesta convocatòria buscant la divisió i enfrontament entre homes i dones, i fins i tot entre dones d'ideologies diferents", va explicar el PP en un comunicat.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, també ha mostrat les seves reticències a aquest text. No obstant això, els 'taronges' mantenen la seva intenció de participar en la manifestació de Madrid, a la qual acudiran algunes de les seves representants al Congrés durant aquesta última legislatura i també en l'Assemblea de la comunitat i l'Ajuntament de la capital.





Ciutadans repeteix per segon any en aquesta manifestació, on, l'any passat, van patir insults d'algunes de les assistents. El moviment feminista ha mostrat en ocasions el seu desacord amb aquest partit, principalment per la seva defensa de la legalització de la gestació subrogada i de la prostitució.