El Grup Zeta, a un pas de ser venut per 10 milions

Premsa Ibèrica s'ha sortit amb la seva. La venda del Grup Zeta ja està gairebé tancada i Javier Moll la comprarà per 10 milions d'euros, segons ha avançat elnacional.cat. L'operació s'ha tancat després de cedir a un quitament del 70% del deute que té el grup d'Antonio Asensio, s egons li va explicar Enric Hernández, director d'El Periódico, a la seva plantilla. Doncs, Hernández, és un dels actius més interessats en aquesta operació de compra-venda.





Les negociacions han estat llargues, ja que el Grup Zeta li deu diners a CaixaBank, Santander o el BBVA i els bancs es mostraven reticents a l'operació, de la qual el gran derrotat ha estat Jaume Roures i el vencedor, Javier Moll.













La Mediapro de Roures va oferir l'oferta més àmplia per a Zeta, una compra de 40 milions d'euros. Però es diu que l'empresari català va rebre pressions per no fer-ho i el va deixar la porta oberta a Premsa Ibèrica, que ara serà el responsable de l'edició d'El Periódico de Catalunya i el Sport.