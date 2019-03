Arrimadas, cap de llista de Ciutadans per al Congrés gairebé per unanimitat

La portaveu de l'Executiva de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas , ha estat elegida pels afiliats del partit, amb un 96% dels vots, per encapçalar la llista al Congrés per la província de Barcelona en les eleccions generals del 28 d'abril.





Segons les dades facilitades per la formació taronja després de finalitzar les votacions telemàtiques de les primàries, on la militància ha escollit els caps de llista al Congrés en quinze províncies, Acostades ha estat l'aspirant que ha obtingut un major percentatge de vots.





Alhora, Barcelona és la circumscripció on la participació en aquestes votacions -que han durat 24 hores- ha estat més baixa, ja que tan sols han votat un 19% dels militants.





Per competir amb Arrimadas a les primàries s'havien inscrit 11 afiliats, tots ells homes.









Tampoc hi ha hagut sorpreses en les altres províncies, ja que en totes elles han guanyat els candidats avalats per la direcció del partit. Per tant, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, serà el cap de llista per Almeria; el secretari d'Organització, Fran Hervías, per Granada; i el portaveu al Congrés, Joan Carles Girauta, per Toledo.