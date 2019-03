Victòria blaugrana davant el Rayo però amb el cap a la Champions

De poc li ha servit al Rayo avançar-se al marcador del Camp Nou. El correcamins de Raúl de Tomas avançava als de Vallecas en el minut 25 ', superant a Umtiti, Semedo i Piqué per imposar-se durant només 13 minuts a la casa blaugrana davant el líder de la Lliga (3-1).





Un Barça del que se segueix esperant més del seu joc, tot i que no dels seus resultats, que, després d'aquest hat-trick, segueix a 7 punts de l'Atlètic de Madrid en una Lliga on el Reial Madrid necessitaria un miracle per tenir protagonisme.





Després del gol molt ben buscat en l'espai entre els centrals de De Tomàs, Piqué volia compensar la trobada i ho va fer amb una rematada de cap a pilota parada després de la rosca de Messi, marcant el seu gol número 4, un més que el seu dorsal, en Lliga (38 ') i empatant el partit. Una disputa que fins llavors, els blaugrana havien dominat en possessió però no en ocasions.









Els culers estaven desconcentrats, desatenent defensivament i sense culminar en atac, com amb el cap en un altre lloc, en un altre partit, en una altra competició on encara es juguin alguna cosa. A favor seu va jugar que el Rayo és un rival que ha cedit molt aquesta temporada a pilota aturada, tot i haver transformat la seva única ocasió de gol davant un Barçadormido a la primera meitat.





Ja en la segona, un penal d'Amat clar a Semedo pujava al recompte després del xut de Messi (50 ') que enganyava Dimitrievski, el porter de vallecas que va fer una bona actuació els 90 minuts, tot i el resultat, evitant que el tercer gol arribés abans d'hora de les botes del 10 argentí, amb una altra acció d'Álex Moreno abans del gol de Suárez al 81.





Un gol, el del 9, que posava el hat-trick favorable als blaugrana, sent fruit de la bona combinació entre un acabat de sortir Rakitic per un desaparegut -per no variar- Coutinho i Dembele, sent l'uruguaià qui havia iniciat l'acció.













Al final, el Rayo que es va quedar en l'intent de guanyar al Camp Nou i segueix a 2 punts de la salvació. Avui, va estar a prop d'ella, però no va poder sobreposar-se al líder de la Lliga.