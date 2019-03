Manuel Castellví, acusat pels independentistes de "traïdor" en els Mossos

Primer van anar contra la secretària judicial, Montserrat del Toro i l'exdelegat del Govern a Catalunya, Enric Millo. Però, des del seu declaració en el judici del Procés de dijous, l'excomissari cap d'Informació dels Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví, s'ha convertit en el nou objecte de setge dels independentistes per les xarxes socials, ja que, segons els independentistes , la seva ponència en el Tribunal Suprem ha perjudicat les defenses dels processats.

















Topo "," Traïdor ", o és" lamentable "són algunes de les crítiques que Castellví ha rebut a través de les xarxes socials per part dels independentistes, a més de la defensa de l a consigna que s'ha de fer neteja en el cos de la policia catalana per tenir un cos de policia per i per a la República. Segons la massa social independentista, en la seva declaració, Castellví ha atacat a Puigdemont, a Junqueras ja Forn en descriure la reunió en què els alts directius del cos de policia autonòmic van advertir al Govern dels riscos de seguretat per a la ciutadania que suposava mantenir la convocatòria l'1-O.





Linxament també mediàtic





A més de la persecució de Castellví pels independentistes a les xarxes socials, els mitjans de comunicació independentistes i més en concret la opinadora de TV3 i La Vanguardia, Pilar Rahola, s'han acarnissat amb l'ex comissari català.





"Castellví ha anat a donar suport a les acusacions, ha fet molt de mal, tot el mal que ha pogut al conseller Forn, al propi Carles Puigdemont i als Mossos d'Esquadra en general" ha assegurat Rahola a TV3, canal centrat des de l'inici del judici en una programació especial sobre el mateix. "Crec que ha anat a quedar bé amb el Tribunal", "va dir coses que no són certes" donant la "sensació que Puigdemont o Junqueras donaven per fet que podia haver violència". Tot això ho va dir Rahola a TV3, acompanyada de "setge als mossos" com a títol del debat televisiu.





En línies generals, els mitjans independentistes recriminen a Castellví haver-se estès més del necessari en respostes a preguntes que no eren de la seva responsabilitat directa. Demà, dilluns, després de tres dies de setge, Castellví tornarà al Tribunal Suprem, aquest cop, per respondre a les defenses.





Mentrestant, Montserrat del Toro ja ha denunciat davant la Fiscalia de Barcelona l'assetjament per les xarxes i la revelació de la seva imatge i les seves dades personal, després de sol·licitar a la sala que no es fessin públiques aquestes dades. Per la seva banda, Millo no ha denunciat les acusacions públiques contra la seva persona, però ha respost per Twitter: