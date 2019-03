Assetjament per Internet a la secretària judicial del 20-S: "Que et tallin de dalt a a baix"

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligències d'investigació per la publicació en xarxes socials per part de "col·lectius radicals" de la fotografia i dades personals de la lletrada de l'Administració de Justícia Montserrat del Toro, després de declarar aquest dimecres com a testimoni en el judici per l'1-O al Tribunal Suprem.





En el decret d'obertura de diligències d'aquest dijous, el fiscal superior indica que aquestes publicacions van acompanyades d'indicacions que poden facilitar la seva localització i de textos que "inciten expressament a l'exercici de la violència física sobre la seva persona, a part d'altres de naturalesa clarament ofensiva i vexatòria".





Apunta que aquests fets contra la lletrada del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga l'1-O, poden ser constitutius d'un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia, o d'altres com a descobriment i revelació de secrets, i injúries amb publicitat a funcionari públic.









Entre els missatges, figuren alguns com "que la vida et sigui un infern" o "esperem de tot cor que tallin de dalt a baix, tocina nazi malfollada".





El Ministeri Públic considera que aquests missatges, "a més d'incompatibles amb els mínims estàndards de convivència exigibles en una societat pretesament democràtica, constitueixen una execrable reacció" en relació amb l'actuació de la lletrada en el procediment judicial, un dels testimonis clau en el Suprem.