ERC i Bildu s'uneixen en un sol grup al Congrés per ser "determinants" en els pactes del PSOE

ERC i Bildu volen pressionar el govern central per seguir forçant l'autodeterminació de Catalunya i el País Basc. Per això, les dues formacions independentistes han pactat unir-se en un sol grup parlamentari després de les eleccions generals del 28 d'abril (és a dir, en les votacions de les circumscripcions catalanes i basques, cada formació anirà per separat i després dels resultats, s'uniran) per pressionar a un possible govern socialista de Pedro Sánchez, sota el nom Ara Repúbliques.





Una altra força com el BNG gallec també podrien sumar-se a aquesta coalició, tot i que els seus resultats electorals seran possiblement molt menors en la consecució d'escons al Congrés, ja que actualment no tenen ni un sol diputat.









Oriol Junqueras serà el cap de llista d'ERC a Barcelona i Gabriel Rufián serà el seu número dos. Així que, en efectes reals i pràctics, serà Rufián qui segueixi com a portaveu del grup independentista català al Congrés, donat al procés judicial pel qual Junqueras està passant. Per la seva banda, EH Bildu decidirà en els pròxims dies els seus candidats.





L'ex etarra Arnaldo Otegi, des de la coordinació del partit basc, està intentant constituir una "aliança sòlida" amb les formacions independentistes de la resta de l'Estat per forçar el que podria ser el pròxim govern de Pedro Sánchez a reconèixer el dret d'autodeterminació a Catalunya, i així, estendre-ho al País Basc i Galícia, a més de la tornada a casa dels presos, tant d'ETA com els del 'Procés'. Ara Repúbliques té la pretensió de ser "determinant" en la propera legislatura.





A més, si el futur govern de Sánchez no complís amb els seus desitjos, podrien negar-se amb més força com a grup parlamentari independentista unit (ja que la circumscripció única del sistema electoral els perjudica més si van en solitari) a fer pactes amb el govern i tornar a paralitzar la política espanyola, i fins i tot, fer fracassar a Pere Sánchez i forçar la seva dimissió.





Actualment, ERC i la coalició basca tenen, respectivament, nou i dos diputats al Congrés. Amb la seva unió, les seves perspectives són més grans. Demà, la direcció del partit independentista basc es reunirà per validar aquesta coalició.