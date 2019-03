Ciutadans denúncia a la Diputació de Lleida per col·locar llaços grocs i pagar a l'Associació de Municipis per la Independència

La diputada de Cs a la Diputació de Lleida, Ángeles Ribes, ha anunciat que la seva formació ha denunciat davant la Fiscalia a la Diputació "per partida doble": pel pagament de quotes de l'Associació de Municipis per la idependencia (AMI) i per col·locar llaços grocs a la façana de la institució.





En un apunt a Facebook, la diputada ha criticat que "han convertit l'administració pública en el seu mas privat", i ha destacat que el seu partit no ho permetrà.





"Cs no permetrà que s'usi la Diputació per a fins de partit, i de pas perquè tapin amb llaços grocs la presumpta corrupció de CiU al cas Boreas", ha conclòs Ribes.





Aquest partit va exigir al febrer la retirada de dos llaços grocs d'un balcó de la institució col·locats coincidint amb l'inici del judici pel procés sobiranista al Tribunal Suprem.





Ribes, també portaveu de Cs a l'Ajuntament de Lleida, va anunciar que el seu partit havia sol·licitat un informe jurídic a la Secretaria de la Diputació de Lleida "perquè validin si aquest tipus de fets vulneren el principi de neutralitat que tota administració pública ha de respectar" .