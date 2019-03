Mas vol anar al Congrés per "evitar un 155" i exigir una proposta diferent de la independència per Catalunya

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que aniria al Congrés dels Diputats a "evitar un 155" i exigir una proposta en positiu per a Catalunya en contraposició amb la del Parlament, que és la independència, ha concretat.





En una entrevista al programa FAQS de TV3, l'expresident ha afirmat que també aniria a defensar el dret d'autodeterminació, i ha sostingut que "el referèndum no és el problema sinó la solució, perquè és la gent de Catalunya la que ha de prendre l'última decisió ".





Preguntat per les llistes a les eleccions generals dels partits independentistes, Mas ha defensat que "sempre hi ha tensió" per triar els candidats, però ha indicat que acaba una vegada que hi ha acord.









Respecte al judici pel procés independentista, Mas ha assegurat que "la decisió de la violència la va prendre el Govern espanyol" i ha criticat que es defineixi als votants com violents, que al seu parer van protegir les urnes.





També ha explicat que la consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum l'1 d'octubre de 2017 s'ha van realitzar perquè hi havia "pressió al carrer i mandat a les urnes", després del que titllat d'essencial que un demòcrata escolti al carrer i faci cas a les urnes.